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Universitario habilitó venta de entradas para el Clásico contra Alianza Lima pese a la posible sanción del Estadio Monumental por racismo

El tricampeón de la Liga 1 anunció venta de entradas para enfrentar a Alianza Lima en medio de una posible sanción por un presunto caso de racismo contra Angelo Campos.

Universitario se alista para recibir a Alianza Lima. Foto: Lr/ESPN
Universitario se alista para recibir a Alianza Lima. Foto: Lr/ESPN

Universitario se alista para recibir a Alianza Lima, en el Estadio Monumental, por la novena fecha del Torneo Apertura. La ‘U’ habilitó la venta de entradas para el partido mientras crece la incertidumbre sobre una posible sanción por racismo.

El encuentro entre ‘cremas’ y aliancistas está programado para el sábado 4 de abril desde las 3.00 p. m. Este partido promete ser un evento destacado en el calendario deportivo. Asimismo, se espera una resolución final sobre el ‘Clásico’.

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¿Cuánto cuestan las entradas del Universitario vs Alianza Lima?

- Norte / 60 soles

- Sur / 60 soles

- Oriente / 150 soles

- Occidente lateral / 180 soles

- Occidente central / 250 soles

- Palco Monumental / 200 soles

- Experiencia Crema / 2 000 soles

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¿Cuándo inicia la venta de entradas?

La compra de entradas para el partido se habilitará el martes 17 de marzo a las 8.00 p. m., exclusivamente para los Socios Cremas y Adherentes con número de socio a partir del 15.501, siempre que se encuentren al día en sus pagos. Por su parte, la venta al público general comenzará el miércoles 18 de marzo desde las 8.00 p. m. Todos los interesados podrán acceder a las entradas a través de la plataforma Ticketmaster.

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¿Cómo ver la Liga 1 2026?

La transmisión de todos los partidos de esta Liga 1 2026 está a cargo del canal L1 Max, disponible en operadores de TV por cable y/o satélite como Movistar TV, Claro TV, DirecTV, Best Cable, etc. Además, Movistar Deportes televisó el Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima, mientras que el canal oficial en YouTube de L1 Max transmitió gratis el Sport Huancayo vs ADT por internet.

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Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Tras los resultados de la fecha 7, Los Chankas y Alianza Lima comparten el primer lugar de la clasificación al tener el mismo puntaje.

Pos.EquipoPJPGDGPts
1.Los Chankas75617
2.Alianza Lima75617
3.Universitario74414
4.Cienciano74613
5.UTC74213
6.Sporting Cristal73511
7.Melgar73210
8.Comerciantes Unidos73010
9.Juan Pablo II73-310
10.Alianza Atlético7219
11.ADT72-28
12.Cusco FC72-17
13.Sport Huancayo72-17
14.CD Moquegua72-77
15.Deportivo Garcilaso71-26
16.FC Cajamarca71-35
17.Atlético Grau71-55
18.Sport Boys71-65
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