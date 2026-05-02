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Deportes

Partidos de hoy, sábado 2 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos de LaLiga de España, Liga 1 y Premier League.

Programación de los partidos de hoy, sábado 2 de mayo. Foto: composición LR/FC Barcelona/Alianza Lima
Programación de los partidos de hoy, sábado 2 de mayo. Foto: composición LR/FC Barcelona/Alianza Lima
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, sábado 2 de mayo del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1) y Europa (LaLiga, Premier League) por las señales de canales como DSports, ESPN, L1 Max o desde servicios de streaming (DGo, Disney Plus Premium, L1 Play) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Matute vivirá una fiesta con el partidazo entre Alianza Lima y CD Moquegua. Por otra parte, Barcelona busca un triunfo que lo deje a un paso del bicampeonato en LaLiga de España.

PUEDES VER: Natalia Málaga le responde a Vivian Baella por cuestionar su estilo de entrenamiento: “El alto rendimiento no es para agradar”

lr.pe

Partidos de la Liga 1 HOY

  • FC Cajamarca vs Sport Boys
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • ADT vs Atlético Grau
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Cienciano vs Comerciantes Unidos
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Alianza Lima vs CD Moquegua
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de HOY en LaLiga de España

  • Valencia vs Atlético Madrid
  • Hora: 9.15 a. m.
  • Canal: DSports, DGo
  • Osasuna vs Barcelona
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus

Partidos de HOY en la Premier League

  • Newcastle vs Brighton
  • Hora: 9.00 a. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
  • Arsenal vs Fulham
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus

Partidos de la Liga 2 HOY

  • César Vallejo vs Carlos Manucci
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: Bicolor+
  • Ayacucho vs Minas
  • Hora: 1.15 p. m.
  • Canal: Bicolor+
  • San Marcos vs Deportivo Llacuabamba
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: Bicolor+
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