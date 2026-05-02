Partidos de hoy, sábado 2 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, sábado 2 de mayo del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1) y Europa (LaLiga, Premier League) por las señales de canales como DSports, ESPN, L1 Max o desde servicios de streaming (DGo, Disney Plus Premium, L1 Play) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Matute vivirá una fiesta con el partidazo entre Alianza Lima y CD Moquegua. Por otra parte, Barcelona busca un triunfo que lo deje a un paso del bicampeonato en LaLiga de España.

Partidos de la Liga 1 HOY

FC Cajamarca vs Sport Boys

Hora: 1.00 p. m.

Canal: L1 Max

ADT vs Atlético Grau

Hora: 3.15 p. m.

Canal: L1 Max

Cienciano vs Comerciantes Unidos

Hora: 5.30 p. m.

Canal: L1 Max

Alianza Lima vs CD Moquegua

Hora: 8.00 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de HOY en LaLiga de España

Valencia vs Atlético Madrid

Hora: 9.15 a. m.

Canal: DSports, DGo

Osasuna vs Barcelona

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN, Disney Plus

Partidos de HOY en la Premier League

Newcastle vs Brighton

Hora: 9.00 a. m.

Canal: Disney Plus Premium

Arsenal vs Fulham

Hora: 11.30 a. m.

Canal: ESPN, Disney Plus

Partidos de la Liga 2 HOY