El club de Andahuaylas nunca ha perdido como local ante el equipo del Rímac. Foto: composición de LR/Los Chankas/Sporting Cristal

El club de Andahuaylas nunca ha perdido como local ante el equipo del Rímac. Foto: composición de LR/Los Chankas/Sporting Cristal

Uno de los clubes revelación en estas primera fechas del Torneo Apertura 2026 es Los Chankas de Andahuaylas. El cuadro apurimeño es líder de la tabla de posiciones y está invicto, racha que buscará mantener cuando reciba a Sporting Cristal en la jornada 8 del campeonato, última que se jugará en la Liga 1 antes de la pausa por la fecha FIFA de marzo.

Los guerreros llevan cuatro victorias consecutivas, la más reciente sobre Juan Pablo II de visita. Además, el mediocampista Adrián Quiroz llegará motivado por su convocatoria a la selección peruana. En el caso de los celestes, sus dos triunfos consecutivos les han levantado la moral y, además, podrían tener de regreso al defensa Luis Abram. En contraste, el estado de Rafael Lutiger genera dudas.

¿Cuándo juega Los Chankas - Sporting Cristal?

El partido entre andahuaylinos y rimenses está programado para este sábado 21 de marzo, en el estadio Los Chankas.

¿A qué hora juega Los Chankas - Sporting Cristal?

En todo el territorio peruano, el juego entre Chankas y Cristal empezará a partir de las 3.30 p. m.

¿Qué canal transmite Los Chankas - Sporting Cristal?

La transmisión por TV de este cotejo irá a través del canal L1 Max, señal deportiva que se puede sintonizar en los principales cableoperadores del país: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, etc.

Entradas para Los Chankas - Sporting Cristal

Las entradas para este encuentro se podrán comprar en la página web Vaope.com, en las sedes de Cooperativa Tahuantinsuyo en las boleterías del estadio el mismo día del partido.

Niños: 20 soles

Norte: 70 soles

Oriente: 90 soles

Occidente: 100 soles.

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Historial de Los Chankas - Sporting Cristal

Así quedaron todos los partidos que Los Chankas y Sporting Cristal han jugado entre sí por la Liga 1 del fútbol peruano.

Sporting Cristal 0-1 Los Chankas | 26.10.25

Los Chankas 3-1 Sporting Cristal | 21.06.25

Los Chankas 3-3 Sporting Cristal | 31.07.24

Sporting Cristal 4-1 Los Chankas | 15.02.24.

Pronóstico de Los Chankas - Sporting Cristal

A 2 días para el partido, las cuotas de las principales casas de apuestas tienen a Los Chankas como el favorito.