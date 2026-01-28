Programación de la Liga Peruana de Vóley 2026: días y horarios de los partidos por la fecha 4
La nueva jornada de la segunda etapa en el torneo tendrá grandes partidos, como el Alianza Lima vs San Martín o el Universitario vs Regatas.
La jornada 4 de la Liga Peruana de Vóley se jugarán entre el fin de este primer mes del año y el inicio del siguiente. Esta nueva fecha llega cargada de mucha expectativa por los partidazos que jugarán entre sí los cuatro primeros de la tabla de posiciones: Universitario de Deportes, San Martín, Alianza Lima y Regatas.
Cremas, santas y blanquiazules vienen librando semana a semana una reñida lucha por el primer lugar de la clasificación. Las chorrillanas, algo más rezagadas, buscan no perderle el paso a los puestos de vanguardia.
Programación de la Liga Peruana de Vóley: horarios de la fecha 4
Así se jugarán los encuentros correspondientes a la cuarta jornada de esta segunda etapa. La acción empezará el sábado 31 de enero y terminará el domingo 1 de febrero.
Estos son los horarios de los partidos por la fecha 4. Foto: Liga Peruana de Vóley
¿Dónde ver los partidos de la Liga Peruana de Vóley?
Además de la transmisión vía web (fpv.org.pe) y Facebook (fan page de la Liga Peruana de Vóley Betsson), Latina transmitirá los cinco cotejos por TV y/o internet.
- Circolo vs Deportivo Soan: Latina web y app
- Atlético Atenea vs Rebaza Acosta: Latina TV, web y app
- Universitario vs Regatas: Latina TV, web y app
- Géminis vs Olva Latino: Latina TV, web y app
- San Martín vs Alianza Lima: Latina TV, web y app.
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley
Este es el acumulado tras los resultados de la tercera jornada en la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley. Los ocho primeros al término de esta ronda clasificarán a los playoffs.
Así quedó la tabla de posiciones tras los resultados de la fecha 3. Foto: Liga Peruana de Vóley