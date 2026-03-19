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Universitario - Comerciantes Unidos: fecha y hora del partido por la fecha 8 de la Liga 1 2026 en Cutervo

Los cremas viajarán a Cutervo en busca de un triunfo que los permita acercarse a lo más alto de la tabla en la Liga 1 2026.

Universitario viajará a Cutervo para enfrentar a Comerciantes Unidos por la Liga 1 2026. Foto: Universitario/Comerciantes Unidos/composición LR
Universitario viajará a Cutervo para enfrentar a Comerciantes Unidos por la Liga 1 2026. Foto: Universitario/Comerciantes Unidos/composición LR

Universitario volvió a meterse en la lucha por el Torneo Apertura luego de su último triunfo por 2-0 ante UTC. El plantel dirigido por Javier Rabanal tendrá la dura misión de sumar una nueva victoria cuando viajen a Cutervo para enfrentar a Comerciantes Unidos. Una de las ventajas que tiene a su favor el equipo crema para este duelo es que saben cómo plantear este tipo de partidos en altura.

Por el lado de Comerciantes, llega a este duelo tras conseguir un triunfazo en calidad de visita ante FC Cajamarca. Actualmente, el conjunto cutervino tiene 10 puntos, cuatro menos que Universitario. Este encuentro será uno de los partidos más llamativos de este fin de semana en el campeonato local.

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¿Cuándo juega Universitario vs Comerciantes Unidos?

El partido entre limeños y cutervinos se dará el sábado 21 de marzo en el Estadio Juan Maldonado Gamarra, ubicado en Cutervo.

¿A qué hora juega Universitario vs Comerciantes Unidos?

El partido entre Universitario y Comerciantes Unidos iniciará a la 1.15 p. m.

¿Dónde ver Universitario vs Comerciantes Unidos?

La transmisión por TV de este duelo, al igual que todos los partidos de la Liga 1 2026, está a cargo del canal L1 Max.

PUEDES VER: ¿Dónde ver el sorteo de la Copa Libertadores 2026 HOY con Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC?

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¿Dónde ver Universitario - Comerciantes Unidos online?

Podrás seguir este duelo vía streaming, lo puedes hacer por L1 Máx Móvil o L1 Max Plan Full. De igual forma, La República Deportes te llevará toda la información con el minuto a minuto de este cotejo.

Universitario - Comerciantes Unidos: últimos partidos

Estos fueron los últimos cinco encuentros entre Universitario y Comerciantes Unidos por el campeonato peruano. Las estadísticas reflejan superioridad por parte del equipo crema.

  • Universitario 3-1 Comerciantes Unidos | 18.07.25
  • Comerciantes Unidos 1-1 Universitario | 09.02.25
  • Comerciantes Unidos 0-2 Universitario | 29.09.24
  • Universitario 6-0 Comerciantes Unidos | 28.04.24
  • Universitario 2-0 Comerciantes Unidos | 25.11.18.
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