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Alianza Lima - Juan Pablo II: fecha, hora y canal del partido por fecha 8 de la Liga 1

El popular equipo de La Victoria parte como favorito y buscará la punta del Torneo Apertura, aunque el cuadro de Christian Cueva sale con la obligación de ganar.

Christian Cueva volviería a jugar en Matute. Foto: Lr/Juan Pablo II
Christian Cueva volviería a jugar en Matute. Foto: Lr/Juan Pablo II

Alianza Lima se mide a Juan Pablo II, este sábado 6.30 p. m., por la fecha 8 del Torneo Apertura. El excampeón de la Liga 1 parte como favorito, aunque tendrá una baja sensible. Los hinchas que no puedan asistir al Estadio Alejandro Villanueva deberán seguir el partido por 'L1 MAX' y el minuto a minuto por La República Deportes.

Los aliancistas empataron 1-1 con Deportivo Garcilaso, lo que le costó el liderato exclusivo del torneo Apertura. A pesar de este resultado, el equipo continúa invicto tras siete jornadas. Por su parte, Juan Pablo II había acumulado tres victorias consecutivas, pero sufrió una derrota 3-2 ante Chankas CYC en su propio estadio.

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¿Cuándo juega Alianza Lima vs Juan Pablo II por Liga 1?

El partido entre Alianza Lima y Juan Pablo II está programado para este sábado 21 de marzo desde las 6.30 p. m. en el Estadio Alejandro Villanueva por la octava fecha del Torneo Apertura.

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¿Dónde ver Alianza Lima vs Juan Pablo II por Liga 1?

Las personas que no puedan asistir al esperado cotejo entre Alianza Lima y Los Chankas deberán seguir la transmisión de 'L1 MAX'. Además, La República Deportes llevará el minuto a minuto y las incidencias del cotejo.

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¿A qué hora juega Alianza Lima vs Juan Pablo por Liga 1?

Nadie quiere perderse el importante duelo de Alianza Lima por la punta del Torneo Apertura. Por este motivo, te dejamos los horarios confirmados.

  • Perú: 6.30 p. m.
  • Colombia: 6.30 p. m.
  • Ecuador: 6.30 p. m.
  • Brasil: 8.30 p. m.
  • Argentina: 8.30 p. m.

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Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Tras los resultados de la fecha 7, Los Chankas y Alianza Lima comparten el primer lugar de la clasificación al tener el mismo puntaje.

Pos.EquipoPJPGDGPts
1.Los Chankas75617
2.Alianza Lima75617
3.Universitario74414
4.Cienciano74613
5.UTC74213
6.Sporting Cristal73511
7.Melgar73210
8.Comerciantes Unidos73010
9.Juan Pablo II73-310
10.Alianza Atlético7219
11.ADT72-28
12.Cusco FC72-17
13.Sport Huancayo72-17
14.CD Moquegua72-77
15.Deportivo Garcilaso71-26
16.FC Cajamarca71-35
17.Atlético Grau71-55
18.Sport Boys71-65
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