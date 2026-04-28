Tabla de posiciones del Grupo de Sporting Cristal en Copa Libertadores 2026: resultados y partidos de la fecha 3

Sporting Cristal afrontará su tercer partido en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Foto: Libertadores

Sporting Cristal afrontará su tercer partido en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Foto: Libertadores

Sporting Cristal afrontará un duelo vital en la tercera fecha de la Copa Libertadores 2026. Luego de su última caída de visita por 2-1 ante Palmeiras, el elenco dirigido por Zé Ricardo buscará hacerse fuerte de local cuando reciba al Junior de Barranquilla en el Estadio Alejandro Villanueva. Una victoria podría encaminar al equipo celeste para seguir en la lucha por la clasificación a la siguiente fase.

Tabla de posiciones de Sporting Cristal en la Copa Libertadores

Previo al inicio de la fecha 3 en la Copa Libertadores, Palmeiras se ubica como único líder del Grupo F. Sporting Cristal y Cerro Porteño se encuentran con tres puntos en la tabla.

Puesto Equipo PJ PG DG Pts 1 Palmeiras (Perú) 2 1 +1 4 2 Sporting Cristal (Perú) 2 1 0 3 3 Cerro Porteño (Paraguay) 2 1 0 3 4 Junior (Colombia) 2 0 -1 1

Programación de la fecha 3 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal vs Junior | 28/04 - 9.00 p. m. | ESPN y Disney Plus Premium

Cerro Porteño vs Palmeiras | 29/04 - 7.30 p. m. | ESPN y Disney Plus Premium.

Fixture de Sporting Cristal en la Copa Libertadores

El tercer partido de Sporting Cristal en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 será ante Junior de Barranquilla.