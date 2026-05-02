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Deportes

¿Qué partidos le faltan a Alianza Lima y Los Chankas para definir al campeón del Torneo Apertura 2026?

Alianza Lima y Los Chankas se encuentran igualados en la tabla de posiciones de la Liga 1. Estos son los partidos que les restan en el Torneo Apertura.

Alianza Lima y Los Chankas se enfrentarán en la penúltima fecha del Torneo Apertura. Foto: composición LR/Liga 1
Alianza Lima y Los Chankas se enfrentarán en la penúltima fecha del Torneo Apertura. Foto: composición LR/Liga 1
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A falta de cinco jornadas para finalizar el Torneo Apertura, todo hace indicar que el campeón se definirá entre Alianza Lima y Los Chankas. Ambos equipos vienen mostrando un gran nivel en la temporada y se encuentran igualados en lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga 1 2026.

El equipo comandado por Walter Paolella tenía la primera opción; sin embargo, su sorpresiva derrota contra ADT por 4-0 le permitió a los íntimos adjudicarse la punta debido a que cuentan con mejor diferencia de goles. Con este escenario, ninguno de los dos clubes puede permitirse un tropiezo en sus siguientes presentaciones.

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¿Qué partidos les faltan a Alianza Lima y Los Chankas?

El partido que genera gran expectativa será el Alianza Lima vs Los Chankas por la penúltima fecha del Apertura. Dicho cotejo podría definir el futuro del campeonato.

Partidos restantes de Alianza Lima en el Apertura

  • Fecha 13: Alianza Lima vs CD Moquegua (L)
  • Fecha 14: Alianza Lima vs Sporting Cristal (L)
  • Fecha 15: Cienciano vs Alianza Lima (V)
  • Fecha 16: Alianza Lima vs Los Chankas (L)
  • Fecha 17: FC Cajamarca vs Alianza Lima (V)

Partidos restantes de Los Chankas en el Apertura

  • Fecha 13: Los Chankas vs Deportivo Garcilaso (L)
  • Fecha 14: Cusco FC vs Los Chankas (V)
  • Fecha 15: Los Chankas vs Deportivo Moquegua (L)
  • Fecha 16: Alianza Lima vs Los Chankas (V)
  • Fecha 17: Los Chankas vs UTC de Cajamarca (L).

PUEDES VER: Los Chankas rechaza versiones sobre resta de puntos por licencia de su DT: “El club cumple el reglamento”

lr.pe

Tabla de posiciones de la Liga 1

Los blanquiazules ocupan el primer lugar por tener mejor diferencia de goles. Cienciano del Cusco espera que los punteros tropiecen.

Pos.EquipoPJPGDGPts
1.Alianza Lima129+1729
2.Los Chankas129+729
3.Cienciano127+1023
4.Universitario126+721
5.Comerciantes Unidos125+219
6.Cusco FC126-419
7.Melgar125+217
8.UTC124016
9.CD Moquegua125-416
10.Juan Pablo II124-915
11.Sporting Cristal124014
12.Alianza Atlético123014
13.ADT123013
14.Deportivo Garcilaso123-413
15.Sport Huancayo123-412
16.Sport Boys122-412
17.Atlético Grau122-510
18.FC Cajamarca121-96
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