Alianza Lima y Los Chankas se enfrentarán en la penúltima fecha del Torneo Apertura. Foto: composición LR/Liga 1

Alianza Lima y Los Chankas se enfrentarán en la penúltima fecha del Torneo Apertura. Foto: composición LR/Liga 1

A falta de cinco jornadas para finalizar el Torneo Apertura, todo hace indicar que el campeón se definirá entre Alianza Lima y Los Chankas. Ambos equipos vienen mostrando un gran nivel en la temporada y se encuentran igualados en lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga 1 2026.

El equipo comandado por Walter Paolella tenía la primera opción; sin embargo, su sorpresiva derrota contra ADT por 4-0 le permitió a los íntimos adjudicarse la punta debido a que cuentan con mejor diferencia de goles. Con este escenario, ninguno de los dos clubes puede permitirse un tropiezo en sus siguientes presentaciones.

¿Qué partidos les faltan a Alianza Lima y Los Chankas?

El partido que genera gran expectativa será el Alianza Lima vs Los Chankas por la penúltima fecha del Apertura. Dicho cotejo podría definir el futuro del campeonato.

Partidos restantes de Alianza Lima en el Apertura

Fecha 13: Alianza Lima vs CD Moquegua (L)

vs CD Moquegua (L) Fecha 14: Alianza Lima vs Sporting Cristal (L)

vs Sporting Cristal (L) Fecha 15: Cienciano vs Alianza Lima (V)

Fecha 16: Alianza Lima vs Los Chankas (L)

vs Los Chankas (L) Fecha 17: FC Cajamarca vs Alianza Lima (V)

Partidos restantes de Los Chankas en el Apertura

Fecha 13: Los Chankas vs Deportivo Garcilaso (L)

vs Deportivo Garcilaso (L) Fecha 14: Cusco FC vs Los Chankas (V)

(V) Fecha 15: Los Chankas vs Deportivo Moquegua (L)

vs Deportivo Moquegua (L) Fecha 16: Alianza Lima vs Los Chankas (V)

(V) Fecha 17: Los Chankas vs UTC de Cajamarca (L).

Tabla de posiciones de la Liga 1

Los blanquiazules ocupan el primer lugar por tener mejor diferencia de goles. Cienciano del Cusco espera que los punteros tropiecen.