Programación de la Liga 1 2026: día y hora de los partidos por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026
La séptima jornada del Torneo Apertura 2026 nos trae grandes partidos. Alianza Lima buscará mantener el primer lugar en su visita al Cusco, mientras que Universitario deberá recibir a UTC en el Monumental.
La Liga 1 2026 viene sorprendiendo cada fin de semana. Solo dos equipos se encuentran invictos a puertas de iniciar la fecha 7 del Torneo Apertura. El inicio de la jornada se dará en el Héroes de San Ramón con el duelo entre FC Cajamarca y Comerciantes Unidos. Los Chankas, equipo que no ha perdido hasta ahora, viajará a Chongoyape para enfrentar a Juan Pablo II.
El actual líder del campeonato, Alianza Lima, jugará en el Cusco ante Deportivo Garcilaso, encuentro que es uno de los más destacados de la jornada. Universitario recibirá a UTC con la misión de sumar para seguir en la pelea por el primer lugar. Sporting Cristal enfrentará a Sport Boys, que busca salir de los últimos puestos.
Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 7 del Torneo Apertura
Viernes 13 de marzo
- FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos
- Hora: 3.00 p. m.
- Estadio: Héroes de San Ramón
Sábado 14 de marzo
- Sport Huancayo vs ADT
- Hora: 1.00 p. m.
- Estadio: IPD Huancayo
- Juan Pablo II vs Los Chankas
- Hora: 3.15 p. m.
- Estadio: Complejo Deportivo Juan Pablo II
- Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima
- Hora: 6.00 p. m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
- Universitario vs UTC
- Hora: 8.30 p. m.
- Estadio: Monumental U Marathon
Domingo 15 de marzo
- Sporting Cristal vs Sport Boys
- Hora: 11.00 a. m.
- Estadio: Alberto Gallardo
- Melgar vs Atlético Grau
- Hora: 1.15 p. m.
- Estadio: Monumental de la UNSA
- Alianza Atlético vs CD Moquegua
- Hora: 3.30 p. m.
- Estadio: Campeones del 36
- Cusco vs Cienciano
- Hora: 6.00 p. m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026
Así va la tabla de la Liga 1 2026 antes del inicio de la fecha 7 del Torneo Apertura. Alianza Lima y Los Chankas son los únicos equipos que no han perdido hasta el momento.
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|DG
|Pts
|1.
|Alianza Lima
|6
|5
|6
|16
|2.
|Los Chankas
|6
|4
|5
|14
|3.
|UTC
|6
|4
|4
|13
|4.
|Universitario
|6
|3
|2
|11
|5.
|Cienciano
|6
|3
|5
|10
|6.
|Juan Pablo II
|6
|3
|-4
|10
|7.
|Melgar
|6
|3
|2
|9
|8.
|Sporting Cristal
|6
|2
|2
|8
|9.
|Sport Huancayo
|6
|2
|0
|7
|10.
|Cusco
|6
|2
|0
|7
|11.
|Comerciantes Unidos
|6
|2
|-1
|7
|12.
|Moquegua
|6
|2
|-4
|7
|13.
|Alianza Atlético
|6
|1
|-2
|6
|14.
|FC Cajamarca
|6
|1
|-2
|5
|15.
|Deportivo Garcilaso
|6
|1
|-2
|5
|16.
|ADT
|6
|1
|-3
|5
|17.
|Sport Boys
|6
|1
|-3
|5
|18.
|Atlético Grau
|6
|1
|-5
|4
¿Dónde ver la Liga 1 2026?
La Liga 1 2026 se viene emitiendo a través del canal L1 Max, señal que cuenta con los derechos de transmisión de los 18 clubes participantes en los torneos Apertura y Clausura.