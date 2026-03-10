Programación de la Liga 1 2026: día y hora de los partidos por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026

La Liga 1 2026 viene sorprendiendo cada fin de semana. Solo dos equipos se encuentran invictos a puertas de iniciar la fecha 7 del Torneo Apertura. El inicio de la jornada se dará en el Héroes de San Ramón con el duelo entre FC Cajamarca y Comerciantes Unidos. Los Chankas, equipo que no ha perdido hasta ahora, viajará a Chongoyape para enfrentar a Juan Pablo II.

El actual líder del campeonato, Alianza Lima, jugará en el Cusco ante Deportivo Garcilaso, encuentro que es uno de los más destacados de la jornada. Universitario recibirá a UTC con la misión de sumar para seguir en la pelea por el primer lugar. Sporting Cristal enfrentará a Sport Boys, que busca salir de los últimos puestos.

Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 7 del Torneo Apertura

Viernes 13 de marzo

FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: Héroes de San Ramón

Sábado 14 de marzo

Sport Huancayo vs ADT

Hora: 1.00 p. m.

Estadio: IPD Huancayo

Juan Pablo II vs Los Chankas

Hora: 3.15 p. m.

Estadio: Complejo Deportivo Juan Pablo II

Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima

Hora: 6.00 p. m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Universitario vs UTC

Hora: 8.30 p. m.

Estadio: Monumental U Marathon

Domingo 15 de marzo

Sporting Cristal vs Sport Boys

Hora: 11.00 a. m.

Estadio: Alberto Gallardo

Melgar vs Atlético Grau

Hora: 1.15 p. m.

Estadio: Monumental de la UNSA

Alianza Atlético vs CD Moquegua

Hora: 3.30 p. m.

Estadio: Campeones del 36

Cusco vs Cienciano

Hora: 6.00 p. m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Así va la tabla de la Liga 1 2026 antes del inicio de la fecha 7 del Torneo Apertura. Alianza Lima y Los Chankas son los únicos equipos que no han perdido hasta el momento.

Pos. Equipo PJ PG DG Pts 1. Alianza Lima 6 5 6 16 2. Los Chankas 6 4 5 14 3. UTC 6 4 4 13 4. Universitario 6 3 2 11 5. Cienciano 6 3 5 10 6. Juan Pablo II 6 3 -4 10 7. Melgar 6 3 2 9 8. Sporting Cristal 6 2 2 8 9. Sport Huancayo 6 2 0 7 10. Cusco 6 2 0 7 11. Comerciantes Unidos 6 2 -1 7 12. Moquegua 6 2 -4 7 13. Alianza Atlético 6 1 -2 6 14. FC Cajamarca 6 1 -2 5 15. Deportivo Garcilaso 6 1 -2 5 16. ADT 6 1 -3 5 17. Sport Boys 6 1 -3 5 18. Atlético Grau 6 1 -5 4

¿Dónde ver la Liga 1 2026?

La Liga 1 2026 se viene emitiendo a través del canal L1 Max, señal que cuenta con los derechos de transmisión de los 18 clubes participantes en los torneos Apertura y Clausura.