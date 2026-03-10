HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Gobierno anuncia el retorno a clases presenciales en Lima y Callao
Gobierno anuncia el retorno a clases presenciales en Lima y Callao     Gobierno anuncia el retorno a clases presenciales en Lima y Callao     Gobierno anuncia el retorno a clases presenciales en Lima y Callao     
EN VIVO

Nuevas elecciones y el sector salud olvidado | Epicentro Electoral - Réplica

Deportes

Programación de la Liga 1 2026: día y hora de los partidos por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026

La séptima jornada del Torneo Apertura 2026 nos trae grandes partidos. Alianza Lima buscará mantener el primer lugar en su visita al Cusco, mientras que Universitario deberá recibir a UTC en el Monumental.

Solo 2 equipos mantienen el invicto hasta el momento en el Torneo Apertura 2026. Foto: Liga 1/composición LR
Solo 2 equipos mantienen el invicto hasta el momento en el Torneo Apertura 2026. Foto: Liga 1/composición LR

La Liga 1 2026 viene sorprendiendo cada fin de semana. Solo dos equipos se encuentran invictos a puertas de iniciar la fecha 7 del Torneo Apertura. El inicio de la jornada se dará en el Héroes de San Ramón con el duelo entre FC Cajamarca y Comerciantes Unidos. Los Chankas, equipo que no ha perdido hasta ahora, viajará a Chongoyape para enfrentar a Juan Pablo II.

El actual líder del campeonato, Alianza Lima, jugará en el Cusco ante Deportivo Garcilaso, encuentro que es uno de los más destacados de la jornada. Universitario recibirá a UTC con la misión de sumar para seguir en la pelea por el primer lugar. Sporting Cristal enfrentará a Sport Boys, que busca salir de los últimos puestos.

PUEDES VER: Javier Rabanal responde a la hinchada por el estilo de juego de Universitario: "Quieren que ataquemos siempre"

lr.pe

Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 7 del Torneo Apertura

Viernes 13 de marzo

  • FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Estadio: Héroes de San Ramón

Sábado 14 de marzo

  • Sport Huancayo vs ADT
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Estadio: IPD Huancayo
  • Juan Pablo II vs Los Chankas
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Estadio: Complejo Deportivo Juan Pablo II
  • Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
  • Universitario vs UTC
  • Hora: 8.30 p. m.
  • Estadio: Monumental U Marathon

Domingo 15 de marzo

  • Sporting Cristal vs Sport Boys
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Estadio: Alberto Gallardo
  • Melgar vs Atlético Grau
  • Hora: 1.15 p. m.
  • Estadio: Monumental de la UNSA
  • Alianza Atlético vs CD Moquegua
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Estadio: Campeones del 36
  • Cusco vs Cienciano
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

PUEDES VER: Juan Reynoso y su provocativa declaración tras gestos contra hinchas de Alianza Lima: "Esta es mi casa"

lr.pe

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Así va la tabla de la Liga 1 2026 antes del inicio de la fecha 7 del Torneo Apertura. Alianza Lima y Los Chankas son los únicos equipos que no han perdido hasta el momento.

Pos.EquipoPJPGDGPts
1.Alianza Lima65616
2.Los Chankas64514
3.UTC64413
4.Universitario63211
5.Cienciano63510
6.Juan Pablo II63-410
7.Melgar6329
8.Sporting Cristal6228
9.Sport Huancayo6207
10.Cusco6207
11.Comerciantes Unidos62-17
12.Moquegua62-47
13.Alianza Atlético61-26
14.FC Cajamarca61-25
15.Deportivo Garcilaso61-25
16.ADT61-35
17.Sport Boys61-35
18.Atlético Grau61-54

¿Dónde ver la Liga 1 2026?

La Liga 1 2026 se viene emitiendo a través del canal L1 Max, señal que cuenta con los derechos de transmisión de los 18 clubes participantes en los torneos Apertura y Clausura.

Notas relacionadas
Paolo Guerrero quiere a Jairo Vélez en la selección peruana y propone 2 jugadores de Alianza Lima: "Sería importante que se sumen"

Paolo Guerrero quiere a Jairo Vélez en la selección peruana y propone 2 jugadores de Alianza Lima: "Sería importante que se sumen"

LEER MÁS
Jairo Vélez y su deseo de vestir la camiseta de la selección peruana: "Lo más grande que puede encontrar un jugador"

Jairo Vélez y su deseo de vestir la camiseta de la selección peruana: "Lo más grande que puede encontrar un jugador"

LEER MÁS
Bryan Reyna regresa a Perú: extremo reforzará a Universitario en la Liga 1 y la Copa Libertadores

Bryan Reyna regresa a Perú: extremo reforzará a Universitario en la Liga 1 y la Copa Libertadores

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Bolivia vs Surinam: fecha, hora y canal confirmado para ver el partido del repechaje al Mundial 2026

Bolivia vs Surinam: fecha, hora y canal confirmado para ver el partido del repechaje al Mundial 2026

LEER MÁS
Canal de TV confirmado para ver Sporting Cristal - Carabobo por la vuelta de la fase 3 de Copa Libertadores

Canal de TV confirmado para ver Sporting Cristal - Carabobo por la vuelta de la fase 3 de Copa Libertadores

LEER MÁS
Real Madrid - Manchester City: día, hora y canal de TV para ver el partido de octavos de final de la Champions League

Real Madrid - Manchester City: día, hora y canal de TV para ver el partido de octavos de final de la Champions League

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Científicos australianos transforman cáscaras de maní en un material clave para mejorar baterías de celulares: todo en 10 minutos

Javier Rabanal responde a la hinchada por el estilo de juego de Universitario: "Quieren que ataquemos siempre"

Elecciones 2026: ONPE valida prueba de color y anuncia inicio de impresión masiva

Deportes

Javier Rabanal responde a la hinchada por el estilo de juego de Universitario: "Quieren que ataquemos siempre"

Pablo Guede revela que Alianza Lima afrontó problemas físicos ante Melgar: "Tres futbolistas jugaron casi en una pierna”

Paolo Guerrero lanza indirecta tras triunfo de Alianza Lima ante Melgar: "Saludos para todos los expertos del aire acondicionado"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: ONPE valida prueba de color y anuncia inicio de impresión masiva

Crisis en el gabinete: ministro de Salud presenta su renuncia, pero el Gobierno evaluará si lo acepta

Poder Judicial declara reo contumaz a candidata a diputada de Fuerza Popular en Ucayali

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025