André Carrillo y su jocosa reacción ante posibilidad de que la selección peruana juegue en altura: "Que no me convoquen"

En una reciente entrevista, André Carrillo se pronunció sobre la posibilidad de que la selección peruana juegue en altura, señalando que esto no influiría para sacar ventaja.

André Carrillo habló sobre la posibilidad de que Perú juegue en altura. Foto: composición LR/ Full Deportes/difusión
André Carrillo habló sobre la posibilidad de que Perú juegue en altura. Foto: composición LR/ Full Deportes/difusión

André Carrillo habló sobre la posibilidad de que la selección peruana juegue en la altura, ya que se estaría evaluando llevar a la Bicolor a provincia, más en especifico entre Arequipa y Cusco, con la intención de obtener cierta 'ventaja' ante rivales fuertes, tal como lo hace Bolivia. En conversación con Eddie Fleischman, en su programa 'Full Deportes', se refirió a una posible convocatoria.

Tras la pregunta, la 'Culebra', fiel a su estilo, no dudó en comentar con la picardía que lo caracteriza, señalando que si se va a jugar en la altura, prefiere que no lo convoquen, ya que su físico no lo permitiría.

PUEDES VER: Nolberto Solano criticó a defensores que permitieron el hat-trick de Hernán Barcos: "Esos defensas parecían los que juegan en mi pichanga"

lr.pe

André Carrillo tuvo jocosa reacción ante la posibilidad de que la selección peruana juegue en altura

"En algún momento Jean Ferrari ha dicho que en la eliminatoria le gustaría que algunos partidos se jueguen en la altitud, quizás en Arequipa o Cusco. ¿Cuál es tu posición sobre ello?. Si va a ser en la altitud, que no me convoquen, porque no aguanto", empezó diciendo Carrillo ante la pregunta de Fleischman.

"¿Te parece que hay forma de sacar alguna ventaja deportiva por jugar en la altura? sinceramente no sé. Yo no sacaría ventajas personalmente, te lo digo por mí. Probablemente los jugadores que están habituados a jugar ahí sí, pero hoy por hoy creo que eso no influye mucho, ¿sabes? Bolivia probablemente te saque ventaja, pero Ecuador, que también tiene altura, ya da para competir allí. (...) Por eso yo no sabría decirte, no, para mí no; yo prefiero jugar en el llano, claramente", explicó la 'Culebra'.

PUEDES VER: Jairo Concha manejaría potentes opciones como posibles destinos para dejar Universitario: "Esperan que se materialice para mitad de año"

lr.pe

Rendimiento de André Carrillo en Corinthians

En lo que va de la temporada, André Carrillo ha jugado un total de 9 partidos con Corinthians, de los cuales 4 fueron por la Serie A de Brasil, 4 por el Campeonato Paulista y 1 en la Supercopa Rei.

