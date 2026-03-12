Universitario - UTC: fecha, hora y canal del partido por la fecha 7 de la Liga 1 2026

Universitario recibirá en el Monumental a UTC por la Liga 1 2026. Foto: Universitario/UTC/composición LR

Universitario recibirá en el Monumental a UTC por la Liga 1 2026. Foto: Universitario/UTC/composición LR

Universitario debe conseguir un triunfo para no alejarse de los primeros lugares de la tabla en la Liga 1 2026. La caída 3-1 ante Los Chankas en la jornada pasada hizo que los cremas pierdan su invicto en el torneo local. El equipo dirigido por Javier Rabanal no ha tenido el arranque de temporada esperado, considerando que son los actuales tricampeones del fútbol peruano.

En esta nueva fecha, deberán enfrentar a UTC, equipo que viene cosechando triunfos en el Torneo Apertura. Actualmente, el conjunto cajamarquino tiene 13 puntos, dos más que Universitario. Sin duda, este encuentro será uno de los partidos más atractivos de la fecha.

¿Cuándo juega Universitario vs UTC?

El partido entre limeños y cajamarquinos se dará este sábado 14 de marzo, en el Estadio Monumental U Marathon, ubicado en Lima.

¿A qué hora juega Universitario vs UTC?

El duelo entre Universitario y UTC arrancará desde las 8.30 p. m.

¿Dónde ver Universitario vs UTC?

La transmisión por TV de este compromiso, al igual que todos los partidos de la Liga 1 2026, está a cargo del canal L1 Max.

¿Dónde ver Universitario - UTC online?

Podrás seguir este duelo vía streaming por L1 Máx Móvil o L1 Max Plan Full. De igual forma, La República Deportes te llevará toda la información con el minuto a minuto del partido.

Universitario - UTC: últimos partidos

Estos fueron los últimos cinco encuentros entre Universitario y UTC por el campeonato peruano. Las estadísticas muestran una gran superioridad por parte del equipo de Ate.