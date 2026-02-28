HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO | Elecciones CAL 2026: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 candidatos compiten por decanato     EN VIVO | Elecciones CAL 2026: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 candidatos compiten por decanato     EN VIVO | Elecciones CAL 2026: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 candidatos compiten por decanato     
André Carrillo se ilusiona con Mano Menezes al mando de la selección peruana: "Intentará jugar de igual a igual con todo el mundo"

El extremo peruano respalda la gestión de la FPF, tras fichar al experimentado entrenador brasileño para que tome las riendas de la Bicolor en las próximas Eliminatorias y Copa América,

André Carrillo respalda a Mano Menezes como nuevo DT de Perú. Foto: Lr/ESPN
André Carrillo respalda a Mano Menezes como nuevo DT de Perú. Foto: Lr/ESPN

La selección peruana quiere pasar el trago amargo que le dejó las Eliminatorias 2025 y la Copa América, ya que ambos torneos quedaron en los últimos lugares. La Bicolor tuvo 3 entrenadores y demasiados errores e incluso no registraron goles en condición de visita. El recambio generacional y las lesiones mermaron al equipo. Sin embargo, con el arribo de Mano Menezes se espera el milagro. Justamente, André Carrillo respaldó al entrenador carioca.

'La Culebra' se encuentra plenamente involucrado con el Brasileirao, ya que juega en Corinthians. Por este motivo, ha compartido su opinión sobre la percepción que existe en Brasil respecto al nuevo director técnico de la selección peruana y la experiencia que tiene en grandes equipos.

¿Qué dijo André Carrillo sobre Mano Menezes en la selección peruana?

La 'Culebra' no pudo ocultar su emoción al hablar sobre el nuevo técnico de la selección peruana. "Ha sido una muy buena gestión de la directiva, por la experiencia que el entrenador tiene. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en Arabia Saudita, estuvo de entrenador de Al Nassr y aquí en Brasil es muy reconocido, todos saben el nivel de profesionalismo que maneja, así que van a ayudar mucho al país. Tengo la certeza que va a ser un equipo muy competitivo, que va a intentar de igual a igual con todo el mundo", comentó en Radio Ovación.

¿En qué posición jugará André Carrilo con Mano Menezes en la selección peruana?

Asimismo, el jugador de 34 años confesó que puede adaptarse al esquema táctico del flamante estratega. "No tengo ningún problema en todas las posiciones, siempre he tenido facilidad de adaptarme. Estoy jugando por todo el medio, dependerá del estilo de juego, no soy el jugador más defensivo, pero doy salida con pelota, tengo confianza en recibir el balón en el medio campo", sentenció el futbolista del 'Timao'.Equipaciones de fútbol

Rendimiento de André Carrillo en Corinthians

En lo que va de la temporada, André Carrillo ha jugado un total de 9 partidos con Corinthians, de los cuales 4 fueron por la Serie A de Brasil, 4 por el Campeonato Paulista y 1 en la Supercopa Rei.

