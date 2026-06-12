Partidos de hoy en el Mundial 2026: horarios y canales dónde ver fútbol EN VIVO y EN DIRECTO
Conoce EN VIVO la programación del Mundial 2026 HOY, horarios y canales de TV dónde ver todos los partidos de la fase de grupos.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos del Mundial? Hoy viernes 12 de junio de 2026, continúa la jornada deportiva con duelos de selecciones que lograron clasificar al torneo más importante de fútbol. Podrás ver las transmisiones por las señales de canales como América TV, DirecTV o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Luego del triunfo de México sobre Sudáfrica, esta vez será el turno de los otros anfitriones. Estados Unidos tendrá un duro desafío frente a la Paraguay de Gustavo Alfaro por el grupo D; por su parte, Canadá medirá fuerzas con Bosnia y Herzegovina por el grupo B.
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Partidos del Mundial 2026 HOY
- Canadá vs Bosnia y Herzegovina
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: América TV, DSports
- Estadio: BMO Field (Toronto, Estados Unidos)
- Estados Unidos vs Paraguay
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: DSports
- Estadio: SoFi Stadium (Los Ángeles, Estados Unidos)