Paolo Guerrero y su emocionante arenga en el último triunfo de Alianza Lima: "Quiero ser campeón, acá estoy yo"
El histórico capitán tomó la palabra en los camerinos de Alianza Lima y asombró con una emotiva arenga a sus compañeros antes de superar a Melgar.
- Real Madrid vs Elche EN VIVO por LaLiga EA Sports: hora y canales para ver el partido
- ¿A qué hora juega Universitario vs UTC HOY por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026?
Crece la expectativa en Alianza Lima por consolidarse en la cima del Torneo Apertura y coronarse en la Liga 1. En su reciente partido en Matute, los aliancistas derrotaron 3-1 a Melgar y tomaron la punta del campeonato. Minutos antes de este duelo, en los camerinos, Paolo Guerrero sorprendió con una emocionante arenga a sus compañeros. El capitán asumió la responsabilidad y tomó la palabra.
El histórico goleador de la selección peruana sabe que bordea la recta final de su carrera. Por este motivo, luego del fracaso en Copa Libertadores, se enfoca en ganar la Liga 1 para cumplir el único sueño que le falta. El resto del equipo escuchó atentamente y aplaudió su accionar antes de salir a la cancha.
PUEDES VER: Sorteo Copa Libertadores 2026: con Sporting Cristal y Universitario, fecha y hora para conocer la fase de grupos
¿Cómo fue la arenga de Paolo Guerrero previo al partido contra Melgar?
Paolo Guerrero fue protagonista de una emotiva arenga previo al importante duelo contra Melgar. “Hicimos todo para que está semana salga perfecta y ahora toca poner en práctica ahí dentro lo que sabemos. Lo externo no juega, el árbitro no juega y si pita seguimos concentrados. No perdamos tiempo en el árbitro, pero tenemos que ganar gente. Es ahora en este partido que tenemos que decir acá estoy yo, Alianza Lima quiero ser campeón, vamos carajo”, enfatizó el goleador peruano.
PUEDES VER: Christofer Gonzales explicó por qué decidió 'picar' la pelota en su penal ante Carabobo: "Ya lo tenía pensado"
¿Qué dijo Paolo Guerrero luego del importante triunfo de Alianza Lima en Liga 1?
Guerrero anotó un golazo y fue pieza clave en ataque, pero no olvidó las críticas que hizo la prensa hace un par de semanas. “Quiero mandarle un saludo a todos los tecleros y expertos en aire acondicionado”, comentó el histórico ‘9’ antes de irse de zona mixta.
PUEDES VER: Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso HOY vía L1 Max: horario del partido por el Torneo Apertura
Alineaciones probables de Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso
Estos son los posibles equipos titulares de Alianza Lima y Deportivo Garcilaso para el duelo de este martes, desde las 6.00 p. m., por la jornada 7 del Torneo Apertura.
- Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Jesús Castillo, Esteban Pavez, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Paolo Guerrero, Kevin Quevedo.
- Deportivo Garcilaso: Patrick Zubczuk; Agustín Gómez, Horacio Benincasa, Orlando Núñez, Erick Canales; Inti Garrafa, Carlos Ramos, Agustín Gonzales; Francisco Arancibia, José Luis Sinisterra y Agustín Graneros.