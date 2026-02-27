Lo acontecido con Vinícius Júnior en Champions League generó diversas reacciones en todo el mundo. El talentoso delantero acusó al argentino Gianluca Prestianni de expresar insultos racistas durante el partido de ida entre Benfica y Real Madrid. En medio de este panorama, diversos personajes se solidarizaron con el futbolistas de 25 años; uno de ellos fue el peruano André Carrillo.

En el último empate de Corinthians ante Cruzeiro, el jugador de la selección peruana y sus compañeros salieron al campo de juego Estadio Mineirao realizando un gesto que respalda la postura del popular 'Vini'.

André Carrillo y Corinthians respaldan a Vinícius Júnior

Antes del pitazo inicial del cotejo por el Brasileirao, los futbolistas del 'Timao' se taparon la boca mientras pisaban el césped y posaban para la fotografía grupal. Dicho gesto hizo referencia al polémico accionar de Gianluca Prestianni contra Vinícius Júnior.

Este no fue el único mensaje que emitó Corinthians, pues sus jugadores lucieron en las camisetas una frase impresa antirracista. "El racismo es un crimen, denuncia", se lee en la parte superior del cuello.

Por otra parte, la institución paulista emitió un contundente comunicado para acompañar el accionar de sus futbolistas. "Contra el racismo y la cobardía, hoy salimos al campo así. Alzando el manto. Mostrando el mensaje. Dejando claro de qué lado estamos. El racismo es un crimen. Denuncie. Llame al 190", mencionaron en sus redes sociales.

Neymar sale en defensa de Vinícius y le dedica un gol

Neymar se lució con un doblete en el triunfo de Santos sobre Vasco da Gama. El astro brasileño celebró una de sus anotaciones con el característico baile de su compatriota Vinícius.

“El baile era para Vinicius Junior. Le dije que cuando marcó su primer gol allí en Portugal y fue objeto de insultos, racismo y todo eso, le dije: ‘Cuando marques un gol, celébralo igual, porque si yo marco un gol, haré lo mismo’”, explicó 'Ney' al finalizar el cotejo.