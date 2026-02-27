HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

¡Renuncia en el caso Marzano! y López Aliaga se desploma | Arde Troya con Juliana Oxenford

Deportes

André Carrillo y Corinthians protestan contra el racismo: respaldan a Vinícius Júnior con fuerte mensaje

Durante el último partido de Corinthians, el jugador de la selección peruana y sus compañeros condenaron el episodio protagonizado por Gianluca Prestianni y 'Vini' en Champions League.

André Carrillo se solidarizó con Vinícius Júnior en el Brasileirao. Foto: composición LR/AFP/Corinthians
André Carrillo se solidarizó con Vinícius Júnior en el Brasileirao. Foto: composición LR/AFP/Corinthians

Lo acontecido con Vinícius Júnior en Champions League generó diversas reacciones en todo el mundo. El talentoso delantero acusó al argentino Gianluca Prestianni de expresar insultos racistas durante el partido de ida entre Benfica y Real Madrid. En medio de este panorama, diversos personajes se solidarizaron con el futbolistas de 25 años; uno de ellos fue el peruano André Carrillo.

En el último empate de Corinthians ante Cruzeiro, el jugador de la selección peruana y sus compañeros salieron al campo de juego Estadio Mineirao realizando un gesto que respalda la postura del popular 'Vini'.

PUEDES VER: Real Madrid vs Manchester City: día, hora y canal de TV para ver el partido de octavos de final de Champions League

lr.pe

André Carrillo y Corinthians respaldan a Vinícius Júnior

Antes del pitazo inicial del cotejo por el Brasileirao, los futbolistas del 'Timao' se taparon la boca mientras pisaban el césped y posaban para la fotografía grupal. Dicho gesto hizo referencia al polémico accionar de Gianluca Prestianni contra Vinícius Júnior.

Este no fue el único mensaje que emitó Corinthians, pues sus jugadores lucieron en las camisetas una frase impresa antirracista. "El racismo es un crimen, denuncia", se lee en la parte superior del cuello.

Por otra parte, la institución paulista emitió un contundente comunicado para acompañar el accionar de sus futbolistas. "Contra el racismo y la cobardía, hoy salimos al campo así. Alzando el manto. Mostrando el mensaje. Dejando claro de qué lado estamos. El racismo es un crimen. Denuncie. Llame al 190", mencionaron en sus redes sociales.

PUEDES VER: DT de Gremio y su firme opinión sobre Erick Noriega pese a su primer gol en el club: 'Se desordena un poco'

lr.pe

Neymar sale en defensa de Vinícius y le dedica un gol

Neymar se lució con un doblete en el triunfo de Santos sobre Vasco da Gama. El astro brasileño celebró una de sus anotaciones con el característico baile de su compatriota Vinícius.

“El baile era para Vinicius Junior. Le dije que cuando marcó su primer gol allí en Portugal y fue objeto de insultos, racismo y todo eso, le dije: ‘Cuando marques un gol, celébralo igual, porque si yo marco un gol, haré lo mismo’”, explicó 'Ney' al finalizar el cotejo.

Notas relacionadas
Carlo Ancelotti y su dura advertencia a Vinícius Júnior a poco del Mundial: "Tiene que respetar al entrenador"

Carlo Ancelotti y su dura advertencia a Vinícius Júnior a poco del Mundial: "Tiene que respetar al entrenador"

LEER MÁS
Kylian Mbappé respaldó a Vinícius tras ser acusado de provocador por bailar: "Nunca nos dirán lo que tenemos que hacer o no"

Kylian Mbappé respaldó a Vinícius tras ser acusado de provocador por bailar: "Nunca nos dirán lo que tenemos que hacer o no"

LEER MÁS
Sorteo Champions League 2026: partidos confirmados y programación de los octavos de final

Sorteo Champions League 2026: partidos confirmados y programación de los octavos de final

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
DT de Gremio y su firme opinión sobre Erick Noriega pese a su primer gol en el club: "Se desordena un poco"

DT de Gremio y su firme opinión sobre Erick Noriega pese a su primer gol en el club: "Se desordena un poco"

LEER MÁS
Nolberto Solano criticó a defensores que permitieron el hat-trick de Hernán Barcos: "Esos defensas parecían los que juegan en mi pichanga"

Nolberto Solano criticó a defensores que permitieron el hat-trick de Hernán Barcos: "Esos defensas parecían los que juegan en mi pichanga"

LEER MÁS
Julio César Uribe rechazó denuncia de Alianza Lima a Universitario: "Cuando hay una fiesta a la que no te invitan, no me parece participar"

Julio César Uribe rechazó denuncia de Alianza Lima a Universitario: "Cuando hay una fiesta a la que no te invitan, no me parece participar"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Magaly Medina explota en vivo contra Jefferson Farfán por querer mandarla a la cárcel y pedir reparaciones "millonarias": "¿Esto es justicia?"

¿Se retrasa el inicio de clases? Colegios privados evalúan medida por condiciones climáticas

Estudio revela que los terremotos podrían ser responsables de la formación de pepitas de oro en la Tierra

Deportes

FC Barcelona vs Newcastle: día, hora y canal de TV del partido por los octavos de final de la Champions League

PSG vs Chelsea: día, hora y canal de TV del partido por los octavos de final de la Champions League

Real Madrid vs Manchester City: día, hora y canal de TV para ver el partido de octavos de final de Champions League

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alcaldes en zozobra por asesinatos: “No sabemos quién será el próximo”

Cuánto es la multa por no votar en Elecciones Perú 2026

RMP sobre candidatos de Renovación Popular que tienen denuncias: "Se presentan como mejores porque son cristianos"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025