Aplazan fallo sobre prisión preventiva de Adrián Villar
Deportes

Programación de la Liga 1 2026: día y hora de los partidos por la fecha 6 del Torneo Apertura

Este fin de semana inicia la sexta jornada del campeonato local. La acción se extenderá a lo largo de 4 días por la participación de algunos clubes en torneos internacionales.

Alianza Lima lidera la tabla, seguido por Universitario y Los Chankas. Foto: composición de LR/ITEA Sport
La fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 llega con partidos de mucha exigencia para los clubes que dominan la tabla de posiciones. El líder Alianza Lima, por ejemplo, se medirá como local al Melgar de Juan Reynoso, que busca levantarse tras dos derrotas seguidas. Los escoltas Universitario y Los Chankas, en tanto, sostendrán un choque reñido para no perder su lugar privilegiado.

Un Sporting Cristal rezagado en la clasificación necesita de forma urgente la victoria ante Alianza Atlético para no caer a los últimos puestos. En la misma situación se encuentra el FC Cajamarca de Hernán Barcos, que abrirá la jornada con su visita al Atlético Grau.

lr.pe

Programación de la Liga 1 2026: fecha 6 del Torneo Apertura

Así se jugará la nueva jornada del fútbol peruano. Cienciano y Melgar serán los últimos en jugar para cumplir las 72 horas reglamentarias entre cada partido debido a su participación en la Copa Sudamericana.

Viernes 6 de marzo

  • Atlético Grau vs FC Cajamarca
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Estadio: Campeones del 36

Sábado 7 de marzo

  • CD Moquegua vs Sport Huancayo
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Estadio: 25 de Noviembre
  • Comerciantes Unidos vs UTC
  • Hora: 1.15 p. m.
  • Estadio: Juan Maldonado Gamarra
  • Sporting Cristal vs Alianza Atlético
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Estadio: Alberto Gallardo
  • Cusco FC vs Deportivo Garcilaso
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Domingo 8 de marzo

  • ADT vs Juan Pablo II
  • Hora: 1.15 p. m.
  • Estadio: Unión Tarma
  • Los Chankas vs Universitario
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Estadio: Los Chankas

Lunes 9 de marzo

  • Cienciano vs Sport Boys
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
  • Alianza Lima vs Melgar
  • Hora: 8.30 p. m.
  • Estadio: Alejandro Villanueva.
El partido Cristal vs Alianza Atlético se programó para el sábado 7. Foto: Liga 1

¿En qué canales ver la Liga 1 2026?

La transmisión de todos los partidos de esta Liga 1 2026 estará a cargo de L1 Max, señal oficial del torneo que se puede sintonizar en los siguientes canales dependiendo del operador de TV por cable y/o satélite que tengas contratado.

  • Claro TV: canal 10 y 61 (SD), canal 510 y 528 HD
  • Claro TV+ (fibra óptica,/HFC): canal 10 HD
  • Movistar: canal 11 y 14 (SD), canal 711 y 714 HD
  • DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD
  • Best Cable: canal 12
  • Cable Perú: canal 39
  • Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD
  • Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD
  • Cable Visión Perú: canal 49 SD y 49.1 HD
  • Zapping: canal 32.

lr.pe

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Pos.EquipoPJPGDGPts
1Alianza Lima54413
2Universitario53411
3Los Chankas52311
4UTC53310
5Melgar5349
6Cienciano5237
7Sport Huancayo5217
8Comerciantes Unidos5207
9Juan Pablo II52-57
10Alianza Atlético5106
11Sporting Cristal5105
12FC Cajamarca51-15
13 Deportivo Garcilaso 51-15
14Sport Boys51-15
15ADT51-25
16Cusco FC51-14
17CD Moquegua51-54
18Atlético Grau50-61
