Programación de la Liga 1 2026: día y hora de los partidos por la fecha 6 del Torneo Apertura

La fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 llega con partidos de mucha exigencia para los clubes que dominan la tabla de posiciones. El líder Alianza Lima, por ejemplo, se medirá como local al Melgar de Juan Reynoso, que busca levantarse tras dos derrotas seguidas. Los escoltas Universitario y Los Chankas, en tanto, sostendrán un choque reñido para no perder su lugar privilegiado.

Un Sporting Cristal rezagado en la clasificación necesita de forma urgente la victoria ante Alianza Atlético para no caer a los últimos puestos. En la misma situación se encuentra el FC Cajamarca de Hernán Barcos, que abrirá la jornada con su visita al Atlético Grau.

Programación de la Liga 1 2026: fecha 6 del Torneo Apertura

Así se jugará la nueva jornada del fútbol peruano. Cienciano y Melgar serán los últimos en jugar para cumplir las 72 horas reglamentarias entre cada partido debido a su participación en la Copa Sudamericana.

Viernes 6 de marzo

Atlético Grau vs FC Cajamarca

Hora: 3.30 p. m.

Estadio: Campeones del 36

Sábado 7 de marzo

CD Moquegua vs Sport Huancayo

Hora: 11.00 a. m.

Estadio: 25 de Noviembre

Comerciantes Unidos vs UTC

Hora: 1.15 p. m.

Estadio: Juan Maldonado Gamarra

Sporting Cristal vs Alianza Atlético

Hora: 3.30 p. m.

Estadio: Alberto Gallardo

Cusco FC vs Deportivo Garcilaso

Hora: 7.00 p. m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Domingo 8 de marzo

ADT vs Juan Pablo II

Hora: 1.15 p. m.

Estadio: Unión Tarma

Los Chankas vs Universitario

Hora: 3.30 p. m.

Estadio: Los Chankas

Lunes 9 de marzo

Cienciano vs Sport Boys

Hora: 5.30 p. m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Alianza Lima vs Melgar

Hora: 8.30 p. m.

Estadio: Alejandro Villanueva.

El partido Cristal vs Alianza Atlético se programó para el sábado 7. Foto: Liga 1

¿En qué canales ver la Liga 1 2026?

La transmisión de todos los partidos de esta Liga 1 2026 estará a cargo de L1 Max, señal oficial del torneo que se puede sintonizar en los siguientes canales dependiendo del operador de TV por cable y/o satélite que tengas contratado.

Claro TV: canal 10 y 61 (SD), canal 510 y 528 HD

Claro TV+ (fibra óptica,/HFC): canal 10 HD

Movistar: canal 11 y 14 (SD), canal 711 y 714 HD

DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD

Best Cable: canal 12

Cable Perú: canal 39

Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD

Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD

Cable Visión Perú: canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping: canal 32.

