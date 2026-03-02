HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 2 de marzo | LR+ Noticias

Deportes

Canal de TV para ver Sporting Cristal - Carabobo por la ida de la fase previa de Copa Libertadores

Los rimenses buscarán obtener un buen resultado en Venezuela para seguir con la ilusión de jugar fase de grupos de Copa Libertadores. ¿Dónde ver el Cristal - Carabobo?

Sporting Cristal viene de eliminar a 2 de Mayo en Copa Libertadores. Foto: composición LR/Sporting Cristal/Carabobo
Sporting Cristal viene de eliminar a 2 de Mayo en Copa Libertadores. Foto: composición LR/Sporting Cristal/Carabobo

Sporting Cristal se encuentra enfocado en lo que será la serie contra Carabobo de Venezuela por el pase a fase de grupos de la Copa Libertadores. El equipo comandado por Paulo Autuori, que no atraviesa un buen momento en la Liga 1, disputará el primer partido en territorio llanero y espera obtener un buen resultado para definir la llave ante su gente.

Los hinchas del conjunto rimense tienen mucha expectativa por ver a su escuadra en la competición internacional. Aquellos que no puedan acompañar al plantel, tendrán la opción de seguir en duelo en varios canales.

PUEDES VER: Jean Ferrari responde sobre supuesta imagen de él y Mano Menezes durmiendo en partido de Liga 1: 'Si vas a deformar la foto, hazlo bien'

lr.pe

Canal de TV para ver Sporting Cristal vs Carabobo por Copa Libertdores

La transmisión del partido de ida Sporting Cristal vs Carabobo estará a cargo de la señal de ESPN en Sudamérica.

  • Argentina: ESPN 2
  • Brasil: ESPN 3, Zapping, Claro TV
  • Colombia: ESPN 2
  • Ecuador: ESPN 2
  • Paraguay: ESPN 2
  • Perú: ESPN 2
  • Uruguay: ESPN 2
  • Venezuela: ESPN 2
  • Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV
  • España: LaLiga +.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Carabobo?

El conjunto celeste se enfrentará al elenco llanero este miércoles 4 de marzo en el Polideportivo Misael Valencia (Valencia, Venezuela)

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Carabobo?

En territorio peruano, el choque entre Sporting Cristal y Carabobo se podrá seguir a partir de las 3.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 4.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 6.00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.
  • España: 11.00 p. m.

PUEDES VER: Barcelona - Atlético Madrid: día, hora y canal de TV para ver la semifinal de vuelta de la Copa del Rey

lr.pe

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Carabobo por internet?

Si deseas ver Sporting Cristal - Carabobo online, podrás hacerlo en la plataforma Disney Plus y la cobertura de La República Deportes; este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Notas relacionadas
Sporting Cristal y la estadística que preocupa a sus hinchas para la fase 3 de Copa Libertadores: solo ganó 1 de 7 partidos en el año

Sporting Cristal y la estadística que preocupa a sus hinchas para la fase 3 de Copa Libertadores: solo ganó 1 de 7 partidos en el año

LEER MÁS
Christofer Gonzáles sobre penal que erró en derrota de Sporting Cristal: "Los que se atreven son los que pueden ganar o fallar"

Christofer Gonzáles sobre penal que erró en derrota de Sporting Cristal: "Los que se atreven son los que pueden ganar o fallar"

LEER MÁS
Julio César Uribe rechazó las criticas hacia Felipe Vizeu: "No estoy de acuerdo con señalar a un solo jugador"

Julio César Uribe rechazó las criticas hacia Felipe Vizeu: "No estoy de acuerdo con señalar a un solo jugador"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Arley Rodríguez sobre Universitario tras derrota de FC Cajamarca: "No tuvieron chances tan claras"

Arley Rodríguez sobre Universitario tras derrota de FC Cajamarca: "No tuvieron chances tan claras"

LEER MÁS
Pablo Guede tras sufrida victoria de Alianza Lima ante UTC: "Llevamos 3 partidos seguidos con el arco en cero"

Pablo Guede tras sufrida victoria de Alianza Lima ante UTC: "Llevamos 3 partidos seguidos con el arco en cero"

LEER MÁS
Tabla de la Liga Peruana de Vóley: resultados de los partidos de hoy por la fecha 8 de la segunda etapa

Tabla de la Liga Peruana de Vóley: resultados de los partidos de hoy por la fecha 8 de la segunda etapa

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Arturo Vidal sorprende a Jefferson Farfán al revelar que le hubiera encantado jugar en Alianza Lima: "Ojalá puedan ser campeones este año"

Últimas noticias del ataque de EE.UU. e Israel a Irán EN VIVO: nuevas ofensivas, imágenes y resumen del conflicto en Medio Oriente

¿Quién ganó las Elecciones CAL 2026? Delia Espinoza y Humberto Abanto van a segunda vuelta

Deportes

Arturo Vidal sorprende a Jefferson Farfán al revelar que le hubiera encantado jugar en Alianza Lima: "Ojalá puedan ser campeones este año"

Real Madrid vs Getafe EN VIVO vía ESPN: ¿a qué hora empieza el partido por la fecha 26 de LaLiga de España?

Pablo Miguez arremete contra el arbitraje por presunto penal en el Universitario vs FC Cajamarca: "Si fuera al revés seguro lo cobran"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién ganó las Elecciones CAL 2026? Delia Espinoza y Humberto Abanto van a segunda vuelta

Segunda vuelta Elecciones CAL 2026: fecha, hora y lugar de votación entre Delia Espinoza vs. Humberto Abanto

Primera ministra Denisse Miralles solicitará al Congreso el voto de confianza el miércoles 18 de marzo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025