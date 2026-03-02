Canal de TV para ver Sporting Cristal - Carabobo por la ida de la fase previa de Copa Libertadores

Sporting Cristal se encuentra enfocado en lo que será la serie contra Carabobo de Venezuela por el pase a fase de grupos de la Copa Libertadores. El equipo comandado por Paulo Autuori, que no atraviesa un buen momento en la Liga 1, disputará el primer partido en territorio llanero y espera obtener un buen resultado para definir la llave ante su gente.

Los hinchas del conjunto rimense tienen mucha expectativa por ver a su escuadra en la competición internacional. Aquellos que no puedan acompañar al plantel, tendrán la opción de seguir en duelo en varios canales.

Canal de TV para ver Sporting Cristal vs Carabobo por Copa Libertdores

La transmisión del partido de ida Sporting Cristal vs Carabobo estará a cargo de la señal de ESPN en Sudamérica.

Argentina: ESPN 2

Brasil: ESPN 3, Zapping, Claro TV

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2

Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV

España: LaLiga +.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Carabobo?

El conjunto celeste se enfrentará al elenco llanero este miércoles 4 de marzo en el Polideportivo Misael Valencia (Valencia, Venezuela)

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Carabobo?

En territorio peruano, el choque entre Sporting Cristal y Carabobo se podrá seguir a partir de las 3.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 4.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 6.00 p.m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Carabobo por internet?

Si deseas ver Sporting Cristal - Carabobo online, podrás hacerlo en la plataforma Disney Plus y la cobertura de La República Deportes; este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.