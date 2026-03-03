Polémica resuelta. Tres días después del partido entre Alianza Lima y UTC, la Conar liberó los audios del VAR correspondientes al córner cobrado al equipo blanquiazul junto a una nueva toma que demuestra el error de los árbitros. La grabación incluyó la secuencia completa desde la falta contra Piero Cari, la cual el réferi Micke Palomino no señaló para "dar fluidez" al juego, según interpretaron desde la cabina VAR.

En los audios se escucha cómo el encargado del videoarbitraje, Fernando Legario, discute con su asesor Alberth Alarcón acerca de si se debía señalar tiro de esquina para Alianza. No obstante, la Conar reconoció que esta conversación vulneró el protocolo, pues el VAR no se utiliza para este tipo de acciones.

¿Qué dijeron en el VAR sobre el córner cobrado a Alianza Lima?

La grabación comienza en el momento en que Piero Cari recibe una falta de Piero Serra poco después de pasar el mediocampo. "Dio fluidez", menciona Legario para explicar por qué Palomino no sancionó la infracción. De fondo se escucha una voz no identificada señalar que no correspondía la tarjeta amarilla al haberse aplicado la ley de la ventaja.

"Tiro de esquina", continúa el árbitro VAR tras la disputa de balón entre Serra y Federico Girotti que terminó con la salida del balón de la cancha. Alarcón, por su parte, interviene para pedir la repetición de la acción: "Chequea si es tiro de esquina o no más adelante", tras lo cual Legario se reafirma en su juicio.

No obstante, la última toma detrás del arco vuelve a instalar la duda entre los réferis. "¿Es tiro de esquina?", replica el asesor, a lo cual Legario reconoce: "Me apuré". Casi al instante, se aprecia que fue Girotti y no el jugador de UTC el último en tocar la pelota.

Conar sobre VAR del Alianza Lima vs UTC: "Vulnera el protocolo"

En su resumen de la secuencia, la Conar menciona lo siguiente: "El VAR, tras observar la acción, chequea quién juega el balón para saber si fue saque de meta o tiro de esquina, sin tener en cuenta que no es parte de su línea de intervención".

"El ábitro pide información a cabina y el VAR le indica que fue saque de esquina, vulnerado así el protocolo. Uno de los princios básicos del videoarbitraje es que el árbitro siempre debe tomar una decisión y el VAR está para intervenir cuando existan claros errores en caso de goles, penales, tarjetas rojas directas y confusión de identidad", se añade en el video publicado vía YouTube.

Árbitros del Alianza Lima vs UTC serán sancionados

Juan Sulca, presidente de la Conar, anunció este martes que habrá sanciones para los involucrados en este error. "Tenemos que aplicar una sanción, porque evidentemente han tenido una falla en el tema del procedimiento. Todos los que hemos estado en el sistema arbitral sabemos que cuando tenemos una mala actuación, nos corresponde una sanción", declaró en diálogo con RPP.