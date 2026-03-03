HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Aplazan fallo sobre prisión preventiva de Adrián Villar
Aplazan fallo sobre prisión preventiva de Adrián Villar     Aplazan fallo sobre prisión preventiva de Adrián Villar     Aplazan fallo sobre prisión preventiva de Adrián Villar     
Deportes

Conar liberó audios VAR e imágenes de córner en Alianza Lima vs UTC tras falta a Piero Cari: "Dio fluidez"

El organismo publicó tomas inéditas de la jugada que Micke Palomino sancionó de forma errónea como tiro de esquina. Además, reconoció que se vulneró el protocolo del videoarbitraje.

Piero Serra fue protagonista del córner mal cobrado para Alianza Lima, así como de la falta previa sobre Piero Cari. Foto: captura de L1 Max
Piero Serra fue protagonista del córner mal cobrado para Alianza Lima, así como de la falta previa sobre Piero Cari. Foto: captura de L1 Max

Polémica resuelta. Tres días después del partido entre Alianza Lima y UTC, la Conar liberó los audios del VAR correspondientes al córner cobrado al equipo blanquiazul junto a una nueva toma que demuestra el error de los árbitros. La grabación incluyó la secuencia completa desde la falta contra Piero Cari, la cual el réferi Micke Palomino no señaló para "dar fluidez" al juego, según interpretaron desde la cabina VAR.

En los audios se escucha cómo el encargado del videoarbitraje, Fernando Legario, discute con su asesor Alberth Alarcón acerca de si se debía señalar tiro de esquina para Alianza. No obstante, la Conar reconoció que esta conversación vulneró el protocolo, pues el VAR no se utiliza para este tipo de acciones.

PUEDES VER: Presidente de UTC denuncia irregular intervención del VAR y pide anular triunfo de Alianza: 'Estamos hablando de justicia'

lr.pe

¿Qué dijeron en el VAR sobre el córner cobrado a Alianza Lima?

La grabación comienza en el momento en que Piero Cari recibe una falta de Piero Serra poco después de pasar el mediocampo. "Dio fluidez", menciona Legario para explicar por qué Palomino no sancionó la infracción. De fondo se escucha una voz no identificada señalar que no correspondía la tarjeta amarilla al haberse aplicado la ley de la ventaja.

"Tiro de esquina", continúa el árbitro VAR tras la disputa de balón entre Serra y Federico Girotti que terminó con la salida del balón de la cancha. Alarcón, por su parte, interviene para pedir la repetición de la acción: "Chequea si es tiro de esquina o no más adelante", tras lo cual Legario se reafirma en su juicio.

No obstante, la última toma detrás del arco vuelve a instalar la duda entre los réferis. "¿Es tiro de esquina?", replica el asesor, a lo cual Legario reconoce: "Me apuré". Casi al instante, se aprecia que fue Girotti y no el jugador de UTC el último en tocar la pelota.

PUEDES VER: Campos afirma que árbitro del Alianza - UTC cobró córner tras comunicación con VAR: '¿Por qué cambió de decisión?'

lr.pe

Conar sobre VAR del Alianza Lima vs UTC: "Vulnera el protocolo"

En su resumen de la secuencia, la Conar menciona lo siguiente: "El VAR, tras observar la acción, chequea quién juega el balón para saber si fue saque de meta o tiro de esquina, sin tener en cuenta que no es parte de su línea de intervención".

"El ábitro pide información a cabina y el VAR le indica que fue saque de esquina, vulnerado así el protocolo. Uno de los princios básicos del videoarbitraje es que el árbitro siempre debe tomar una decisión y el VAR está para intervenir cuando existan claros errores en caso de goles, penales, tarjetas rojas directas y confusión de identidad", se añade en el video publicado vía YouTube.

Árbitros del Alianza Lima vs UTC serán sancionados

Juan Sulca, presidente de la Conar, anunció este martes que habrá sanciones para los involucrados en este error. "Tenemos que aplicar una sanción, porque evidentemente han tenido una falla en el tema del procedimiento. Todos los que hemos estado en el sistema arbitral sabemos que cuando tenemos una mala actuación, nos corresponde una sanción", declaró en diálogo con RPP.

Notas relacionadas
Christian Cueva ya conoce la fecha para su regreso a Matute: Liga 1 confirmó programación de Alianza Lima vs Juan Pablo II

Christian Cueva ya conoce la fecha para su regreso a Matute: Liga 1 confirmó programación de Alianza Lima vs Juan Pablo II

LEER MÁS
Presidente de la Conar confirmó error de árbitro en córner cobrado a Alianza Lima ante UTC: "Corresponde una sanción"

Presidente de la Conar confirmó error de árbitro en córner cobrado a Alianza Lima ante UTC: "Corresponde una sanción"

LEER MÁS
Arley Rodríguez sobre Universitario tras derrota de FC Cajamarca: "No tuvieron chances tan claras"

Arley Rodríguez sobre Universitario tras derrota de FC Cajamarca: "No tuvieron chances tan claras"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
[ESPN y Disney Plus, En Vivo] Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso: juegan HOY por Copa Sudamericana

[ESPN y Disney Plus, En Vivo] Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso: juegan HOY por Copa Sudamericana

LEER MÁS
Canal de TV para ver Sporting Cristal - Carabobo por la ida de la fase previa de Copa Libertadores

Canal de TV para ver Sporting Cristal - Carabobo por la ida de la fase previa de Copa Libertadores

LEER MÁS
Arturo Vidal reconoce que pintó el camerino del Estadio Nacional con Chile en las Eliminatorias 2018: “Me acuerdo que escribimos"

Arturo Vidal reconoce que pintó el camerino del Estadio Nacional con Chile en las Eliminatorias 2018: “Me acuerdo que escribimos"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Conar liberó audios VAR e imágenes de córner en Alianza Lima vs UTC tras falta a Piero Cari: "Dio fluidez"

Iquitos: cerca de 130 niños en peligro por jardín inundado y falta de puente ante inicio de clases

Nueve candidatos presidenciales prometen eliminar la ATU y formalizar a los autos colectivos

Deportes

Partidos de la Copa Libertadores EN VIVO: Barcelona SC 1-1 Botafogo HOY por la fase 3

[ESPN y Disney Plus, En Vivo] Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso: juegan HOY por Copa Sudamericana

"La vida de Alejandro Olmedo es una historia de superación; era un muchachito que recogía pelotas y llegó a ser número uno del mundo"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Nueve candidatos presidenciales prometen eliminar la ATU y formalizar a los autos colectivos

Carlos Espá insiste en defender a Jorge Montoya y asegura que fue víctima de una campaña de desinformación

Daniel Urresti tras ser liberado por el TC: "Regreso para apoyar la campaña de Podemos Perú"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025