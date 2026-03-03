HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Caso Lizeth Marzano: Los 'peces gordos' del Derecho | Arde Troya con Juliana Oxenford

Deportes

Alianza Lima estrena camiseta en honor a sus 125 años: cambio en el escudo y nuevos detalles de la indumentaria

A través de sus redes sociales, Alianza Lima dio a conocer su nueva camiseta conmemorando sus 125 años de vida institucional.

Alianza Lima dio a conocer su nueva camiseta en honor a sus 125 años de vida institucional. Foto: Alianza Lima
Alianza Lima dio a conocer su nueva camiseta en honor a sus 125 años de vida institucional. Foto: Alianza Lima

Tal como se había previsto hace algunos días, Alianza Lima anunció este martes su nueva camiseta. Esta indumentaria es presentada como una edición especial por los 125 años de historia del club. La nueva 'mica' se diferencia a lo que venía mostrando la institución en los modelos de los últimos años.

En la publicación compartida por el club íntimo en sus redes sociales, destaca la presencia del delantero Paolo Guerrero y el defensor Luis Advíncula, quienes lucen posando la nueva indumentaria. De igual forma, resaltan los detalles de la camiseta, donde se aprecian algunos cambios como las franjas y sobre todo, el escudo de la institución. "125 años de grandeza", mencionaron en su cuenta oficial.

Escudo tradicional en honor a los inicios de la institución. Foto: Alianza Lima

Escudo tradicional en honor a los inicios de la institución. Foto: Alianza Lima

Alianza Lima estrena camiseta en honor a sus 125 años

Hace algunos días, los blanquiazules informaron a través de sus cuentas oficiales, que harían un anuncio importante este martes 3 de marzo. Justamente, el día de hoy, dieron a conocer la nueva camiseta que usará el club íntimo, conmemorando sus 125 años de vida institucional. Esta indumentaria se diferencia por tener las franjas horizontales y no verticales como normalmente venía siendo. Otro aspecto a señalar, es el diseño del escudo, el cual es el primero que utilizó la institución en toda su historia.

Los hinchas de Alianza Lima ya pueden adquirirla. La tienda oficial de Nike ya lanzó este nuevo modelo a través de su página web. El precio va desde los S/. 269.90 para el modelo sin sponsors y S/. 289.90, en caso deseen llevar la indumentaria con los sponsors incluidos.

Alianza Lima presentó indumentaria por sus 125 años. Foto: Alianza Lima

Alianza Lima presentó indumentaria por sus 125 años. Foto: Alianza Lima

¿Cuándo es el siguiente partido de Alianza Lima?

Alianza Lima afrontará el siguiente partido por la Liga 1 2026 ante Melgar el próximo lunes 9 de marzo. El duelo entre blanquiazules y arequipeños se llevará a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva y será el último partido de la jornada 6 del campeonato peruano, que tiene como líderes al equipo íntimo.

Notas relacionadas
Arturo Vidal sorprende a Jefferson Farfán al revelar que le hubiera encantado jugar en Alianza Lima: "Ojalá puedan ser campeones este año"

Arturo Vidal sorprende a Jefferson Farfán al revelar que le hubiera encantado jugar en Alianza Lima: "Ojalá puedan ser campeones este año"

LEER MÁS
Ángelo Campos afirma que árbitro del Alianza Lima - UTC cobró córner tras comunicación con el VAR: "¿Por qué cambió de decisión?"

Ángelo Campos afirma que árbitro del Alianza Lima - UTC cobró córner tras comunicación con el VAR: "¿Por qué cambió de decisión?"

LEER MÁS
Pablo Guede tras sufrida victoria de Alianza Lima ante UTC: "Llevamos 3 partidos seguidos con el arco en cero"

Pablo Guede tras sufrida victoria de Alianza Lima ante UTC: "Llevamos 3 partidos seguidos con el arco en cero"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cristiano Ronaldo dejó Arabia Saudita? Reportan que su jet privado despegó tras ataque de drones iraníes a embajada de Estados Unidos

¿Cristiano Ronaldo dejó Arabia Saudita? Reportan que su jet privado despegó tras ataque de drones iraníes a embajada de Estados Unidos

LEER MÁS
¿A qué hora juegan Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO HOY por la semifinal de Copa del Rey?

¿A qué hora juegan Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO HOY por la semifinal de Copa del Rey?

LEER MÁS
Arley Rodríguez sobre Universitario tras derrota de FC Cajamarca: "No tuvieron chances tan claras"

Arley Rodríguez sobre Universitario tras derrota de FC Cajamarca: "No tuvieron chances tan claras"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

No hay GNV en Lima EN VIVO: últimas noticias sobre la emergencia por desabastecimiento de gas natural vehicular en grifos de Perú

Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso EN VIVO por Copa Sudamericana: hora y dónde ver el decisivo partido

Últimas noticias del ataque de EE.UU. e Israel a Irán EN VIVO: Trump dice que Teherán quiere hablar pero es "demasiado tarde"

Deportes

Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso EN VIVO por Copa Sudamericana: hora y dónde ver el decisivo partido

Rodrygo es la primera estrella que se pierde el Mundial 2026: Real Madrid confirma que el brasileño se rompió los ligamentos y menisco

¿A qué hora juegan Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO HOY por la semifinal de Copa del Rey?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Votar con DNI vencido en Elecciones Perú 2026: qué dice la ONPE

¿Quién es Wolfgang Grozo, el candidato presidencial que empieza a subir en las encuestas?

Segunda vuelta Elecciones CAL 2026 entre Espinoza y Abanto: fecha, hora y dónde votar

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025