Tal como se había previsto hace algunos días, Alianza Lima anunció este martes su nueva camiseta. Esta indumentaria es presentada como una edición especial por los 125 años de historia del club. La nueva 'mica' se diferencia a lo que venía mostrando la institución en los modelos de los últimos años.

En la publicación compartida por el club íntimo en sus redes sociales, destaca la presencia del delantero Paolo Guerrero y el defensor Luis Advíncula, quienes lucen posando la nueva indumentaria. De igual forma, resaltan los detalles de la camiseta, donde se aprecian algunos cambios como las franjas y sobre todo, el escudo de la institución. "125 años de grandeza", mencionaron en su cuenta oficial.

Escudo tradicional en honor a los inicios de la institución. Foto: Alianza Lima

Alianza Lima estrena camiseta en honor a sus 125 años

Hace algunos días, los blanquiazules informaron a través de sus cuentas oficiales, que harían un anuncio importante este martes 3 de marzo. Justamente, el día de hoy, dieron a conocer la nueva camiseta que usará el club íntimo, conmemorando sus 125 años de vida institucional. Esta indumentaria se diferencia por tener las franjas horizontales y no verticales como normalmente venía siendo. Otro aspecto a señalar, es el diseño del escudo, el cual es el primero que utilizó la institución en toda su historia.

Los hinchas de Alianza Lima ya pueden adquirirla. La tienda oficial de Nike ya lanzó este nuevo modelo a través de su página web. El precio va desde los S/. 269.90 para el modelo sin sponsors y S/. 289.90, en caso deseen llevar la indumentaria con los sponsors incluidos.

Alianza Lima presentó indumentaria por sus 125 años. Foto: Alianza Lima

¿Cuándo es el siguiente partido de Alianza Lima?

Alianza Lima afrontará el siguiente partido por la Liga 1 2026 ante Melgar el próximo lunes 9 de marzo. El duelo entre blanquiazules y arequipeños se llevará a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva y será el último partido de la jornada 6 del campeonato peruano, que tiene como líderes al equipo íntimo.