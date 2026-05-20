HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Directivo de Universitario confirma acuerdo con Aixa Vigil, pero aclara: "Falta lo más importante"

El gerente polideportivo de Universitario, Fabrizio Acerbi, mencionó que faltan algunos detalles para cerrar la contratación de Aixa Vigil en la institución crema.

Aixa Vigil estaría cerca de llegar a Universitario para la siguiente temporada. Foto: Liga Peruana de Vóley/composición LR
Aixa Vigil estaría cerca de llegar a Universitario para la siguiente temporada. Foto: Liga Peruana de Vóley/composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Se mueve el mercado de pases en la Liga Peruana de Vóley. Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de Universitario, confirmó que existen conversaciones avanzadas para incorporar a la voleibolista peruana Aixa Vigil al cuadro crema. Sin embargo, el directivo señaló que todavía falta resolver algunos detalles sobre su liberación contractual con la Universidad San Martín.

Fabrizio Acerbi dejó en claro que hay interés en la institución crema por contar con la voleibolista nacional para la siguiente temporada. “Con Aixa Vigil ya nos hemos entendido, pero falta la liberación”, mencionó para los medios de comunicación.

PUEDES VER: Clarivett Yllescas le pide a figura de Alianza Lima que vaya a jugar al extranjero: “Aquí es fácil, están cómodas”

lr.pe

Directivo de Universitario confirma acuerdo con Aixa Vigil para la siguiente temporada

El directivo crema explicó que la negociación no es sencilla debido al vínculo vigente de la jugadora con la Universidad San Martín y al aspecto económico que implicaría dicha operación. Según mencionó, la llegada de Aixa Vigil dependería de varios factores, siendo el más importante el acuerdo entre ambos clubes.

Por ahora, la posible transferencia continúa en evaluación y se espera que en los próximos días existan novedades respecto al futuro de la voleibolista peruana. De igual manera, Acerbi reconoció que la propia jugadora tiene interés en vestir la camiseta de Universitario de Deportes.

PUEDES VER: Ignacio Buse logró histórico triunfo sobre Jakub Menšík y avanzó a cuartos de final de ATP 500 de Hamburgo

lr.pe

¿En qué equipos ha jugado Aixa Vigil?

La voleibolista de 24 años no solo ha jugado en clubes peruanos, sino que también ha tenido la posibilidad de competir en el extranjero. Esta es la lista de equipos en los que militó.

  • Universidad César Vallejo (Perú)
  • Polk State College (Estados Unidos)
  • Oral Roberts Univ. (Estados Unidos)
  • Alianza Lima (Perú)
  • Universidad San Martín (Perú)
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Clarivett Yllescas le pide a figura de Alianza Lima que vaya a jugar al extranjero: “Aquí es fácil, están cómodas”

Clarivett Yllescas le pide a figura de Alianza Lima que vaya a jugar al extranjero: “Aquí es fácil, están cómodas”

LEER MÁS
Maeva Orlé conmueve con mensaje a Clarivett Yllescas tras partir de Alianza Lima: "¡Una novia perfecta!"

Maeva Orlé conmueve con mensaje a Clarivett Yllescas tras partir de Alianza Lima: "¡Una novia perfecta!"

LEER MÁS
Vivian Baella pide disculpas y se rectifica por dichos sobre Alianza Lima y Flavia Montes: "No se ajusta a la verdad"

Vivian Baella pide disculpas y se rectifica por dichos sobre Alianza Lima y Flavia Montes: "No se ajusta a la verdad"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Clarivett Yllescas le pide a figura de Alianza Lima que vaya a jugar al extranjero: “Aquí es fácil, están cómodas”

Clarivett Yllescas le pide a figura de Alianza Lima que vaya a jugar al extranjero: “Aquí es fácil, están cómodas”

LEER MÁS
Tabla de posiciones del Grupo de Universitario en la Copa Libertadores 2026: partidos y resultados de la fecha 5

Tabla de posiciones del Grupo de Universitario en la Copa Libertadores 2026: partidos y resultados de la fecha 5

LEER MÁS
Cienciano - Atlético Mineiro: día, hora y canal de TV del partido por la Copa Sudamericana 2026

Cienciano - Atlético Mineiro: día, hora y canal de TV del partido por la Copa Sudamericana 2026

LEER MÁS
Ignacio Buse logró histórico triunfo sobre Jakub Menšík y avanzó a cuartos de final de ATP 500 de Hamburgo

Ignacio Buse logró histórico triunfo sobre Jakub Menšík y avanzó a cuartos de final de ATP 500 de Hamburgo

LEER MÁS
Tabla de posiciones de Sporting Cristal en Copa Libertadores 2026: partidos y resultados del grupo F

Tabla de posiciones de Sporting Cristal en Copa Libertadores 2026: partidos y resultados del grupo F

LEER MÁS
Maeva Orlé conmueve con mensaje a Clarivett Yllescas tras partir de Alianza Lima: "¡Una novia perfecta!"

Maeva Orlé conmueve con mensaje a Clarivett Yllescas tras partir de Alianza Lima: "¡Una novia perfecta!"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025