Directivo de Universitario confirma acuerdo con Aixa Vigil, pero aclara: "Falta lo más importante"

Aixa Vigil estaría cerca de llegar a Universitario para la siguiente temporada. Foto: Liga Peruana de Vóley/composición LR

Aixa Vigil estaría cerca de llegar a Universitario para la siguiente temporada. Foto: Liga Peruana de Vóley/composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Se mueve el mercado de pases en la Liga Peruana de Vóley. Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de Universitario, confirmó que existen conversaciones avanzadas para incorporar a la voleibolista peruana Aixa Vigil al cuadro crema. Sin embargo, el directivo señaló que todavía falta resolver algunos detalles sobre su liberación contractual con la Universidad San Martín.

Fabrizio Acerbi dejó en claro que hay interés en la institución crema por contar con la voleibolista nacional para la siguiente temporada. “Con Aixa Vigil ya nos hemos entendido, pero falta la liberación”, mencionó para los medios de comunicación.

Directivo de Universitario confirma acuerdo con Aixa Vigil para la siguiente temporada

El directivo crema explicó que la negociación no es sencilla debido al vínculo vigente de la jugadora con la Universidad San Martín y al aspecto económico que implicaría dicha operación. Según mencionó, la llegada de Aixa Vigil dependería de varios factores, siendo el más importante el acuerdo entre ambos clubes.

Por ahora, la posible transferencia continúa en evaluación y se espera que en los próximos días existan novedades respecto al futuro de la voleibolista peruana. De igual manera, Acerbi reconoció que la propia jugadora tiene interés en vestir la camiseta de Universitario de Deportes.

PUEDES VER: Ignacio Buse logró histórico triunfo sobre Jakub Menšík y avanzó a cuartos de final de ATP 500 de Hamburgo

¿En qué equipos ha jugado Aixa Vigil?

La voleibolista de 24 años no solo ha jugado en clubes peruanos, sino que también ha tenido la posibilidad de competir en el extranjero. Esta es la lista de equipos en los que militó.