El árbitro Micke Palomino será sancionado luego de comprobarse el mal cobro de un córner a favor de Alianza Lima ante UTC que derivó en el gol de la victoria para el club íntimo. Así lo adelantó Juan Sulca, presidente de la Comisión Nacional de Árbitros (Conar), quien reconoció que en dicho partido se produjo una intervención indebida del VAR durante la jugada en cuestión.

"Hemos tenido la reunión con UTC y ya lo puedo decir, se ha tratado de una intervención indebida del VAR en una situación que debió definirse con una decisión de campo del árbitro. Entonces, esa intervención indebida está fuera del protocolo y trajo como consecuencia una decisión equivocada: se sancionó un tiro de esquina en vez de un saque de meta, que era lo que correspondía", declaró el exréferi para RPP.

¿Qué dijo Juan Sulca sobre error del árbitro en el Alianza vs UTC?

"Las cámaras del VAR permiten una imagen que viene desde detrás del arco, que es mucho más clara para este tipo de situaciones. El último jugador que toca el balón es el deportista de Alianza Lima", agregó Sulca.

"Lamentablemente para nosotros tenemos que aplicar una sanción, porque evidentemente han tenido una falla en el tema del procedimiento. Todos los que hemos estado en el sistema arbitral sabemos que cuando tenemos una mala actuación, nos corresponde una sanción", indicó sobre las medidas a tomar con Palomino y el encargado del videoarbitraje.

Presidente de Conar descartó anulación del gol de Alianza Lima

Más allá de darle la razón al cuadro cajamarquino en su reclamo, el mandamás de la Conar rechazó el pedido para anular el resultado, pues señaló que no es algo que se contemple en el reglamento. "Reglamentariamente no hay una base para ese tipo de decisiones. El reglamento es claro: las decisiones de los árbitros no son revisables y, por tanto, tampoco el resultado de un partido", culminó.