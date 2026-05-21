HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Ignacio Buse ganó a Ugo Humbert y clasificó a la semifinal del ATP 500 de Hamburgo
Ignacio Buse ganó a Ugo Humbert y clasificó a la semifinal del ATP 500 de Hamburgo     Ignacio Buse ganó a Ugo Humbert y clasificó a la semifinal del ATP 500 de Hamburgo     Ignacio Buse ganó a Ugo Humbert y clasificó a la semifinal del ATP 500 de Hamburgo     
Deportes

Horario de la final Cruz Azul y Pumas: Canal y dónde ver transmisión de la Liga MX 2026

Se enfrentan Cruz Azul vs Pumas UNAM por la primera final del Clausura 2026 de la Liga MX. El partido se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Cruz Azul y Pumas juegan la primera final de la Liga MX
Cruz Azul y Pumas juegan la primera final de la Liga MX | Foto: La República
Escuchar
Resumen
Compartir

Este jueves 21 de mayo se disputará la final de ida del Torneo Clausura de la Liga MX 2026, en la que Cruz Azul se enfrentará a Pumas UNAM. La cita será en el Estadio Ciudad de los Deportes y ambos equipos no se darán tregua.

Los aficionados podrán ver el encuentro por distintas plataformas, entre ellas Canal 5 y TV Azteca, además de Telemundo en Estados Unidos. El partido está previsto para las 10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT, por lo que la emoción está asegurada para los seguidores del fútbol.

PUEDES VER: Cienciano - Atlético Mineiro: día, hora y canal de TV del partido por la Copa Sudamericana 2026

lr.pe

La Máquina de Cruz Azul, tras una intensa semifinal contra Chivas de Guadalajara, llega con la moral alta, mientras que Pumas, líder de la fase regular, buscará demostrar su condición de favorito.

¿Dónde ver Cruz Azul vs Pumas en México?

Para quienes deseen seguir el partido en México, Canal 5 y TV Azteca ofrecen varias alternativas. Canal 5 se puede sintonizar por señal abierta, cable o streaming. Para la señal abierta, solo es necesario conectar una antena digital o analógica y sintonizar el canal. En el caso de la televisión por cable, se puede acceder a través de operadores como Izzi, Megacable, Sky o Totalplay.

Por su parte, TV Azteca transmitirá el duelo. Los aficionados pueden ver Azteca 7 por televisión abierta al conectar una antena y sintonizar el canal virtual 7.1, o a través de paquetes de televisión de paga que incluyen esa señal.

Transmisión en Estados Unidos del partido Cruz Azul vs Pumas

En Estados Unidos, los seguidores del fútbol podrán disfrutar del partido a través de Telemundo Deportes, que ofrecerá la transmisión en vivo y gratuita. La señal estará disponible en plataformas como Peacock, Hulu Live TV, YouTube TV y Fubo, aunque la disponibilidad puede variar según la región.

Los aficionados que deseen encontrar la señal de Telemundo en su servicio de cable pueden consultar la lista de canales disponibles en diferentes estados, incluidos Nueva York, Texas y California, entre otros.

¿Cómo llegan a la final de la Liga MX?

La final de ida del Torneo Clausura 2026 se presenta como un choque de titanes. Cruz Azul, tras eliminar a Chivas con un global de 4-3, llega con la confianza de haber superado a uno de los favoritos al título. Por su parte, Pumas UNAM, que finalizó como líder de la fase regular, buscará hacer valer su ventaja deportiva tras eliminar a Pachuca.

Ambos equipos han demostrado su calidad y están listos para brindar un gran espectáculo a sus seguidores. La final promete ser memorable en la historia de la Liga MX.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Álex Valera despertó interés en México y Europa: "En los próximos días pueden aterrizar propuestas en Universitario"

Álex Valera despertó interés en México y Europa: "En los próximos días pueden aterrizar propuestas en Universitario"

LEER MÁS
Pumas y el contundente motivo por el que dejaría ir a Piero Quispe del club: "Va por buen camino su salida"

Pumas y el contundente motivo por el que dejaría ir a Piero Quispe del club: "Va por buen camino su salida"

LEER MÁS
Santiago Ormeño recordó que Juan Reynoso lo hizo llorar cuando era jugador del Puebla de la Liga MX: "Me metió una cag*** de media hora"

Santiago Ormeño recordó que Juan Reynoso lo hizo llorar cuando era jugador del Puebla de la Liga MX: "Me metió una cag*** de media hora"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Clarivett Yllescas le pide a figura de Alianza Lima que vaya a jugar al extranjero: “Aquí es fácil, están cómodas”

Clarivett Yllescas le pide a figura de Alianza Lima que vaya a jugar al extranjero: “Aquí es fácil, están cómodas”

LEER MÁS
Tabla de posiciones del Grupo de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026: partidos y resultados de la fecha 5

Tabla de posiciones del Grupo de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026: partidos y resultados de la fecha 5

LEER MÁS
Tabla de posiciones de Sporting Cristal en Copa Libertadores 2026: partidos y resultados del grupo F

Tabla de posiciones de Sporting Cristal en Copa Libertadores 2026: partidos y resultados del grupo F

LEER MÁS
Ignacio Buse sigue haciendo historia en el ATP 500 de Hamburgo: ganó a Ugo Humbert y clasificó a la semifinal

Ignacio Buse sigue haciendo historia en el ATP 500 de Hamburgo: ganó a Ugo Humbert y clasificó a la semifinal

LEER MÁS
Ignacio Buse dedica emotivo mensaje a los peruanos tras clasificar a semifinales del ATP 500 de Hamburgo: "Estamos locos"

Ignacio Buse dedica emotivo mensaje a los peruanos tras clasificar a semifinales del ATP 500 de Hamburgo: "Estamos locos"

LEER MÁS
Tabla de posiciones del Grupo de Universitario en la Copa Libertadores 2026: partidos y resultados de la fecha 5

Tabla de posiciones del Grupo de Universitario en la Copa Libertadores 2026: partidos y resultados de la fecha 5

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025