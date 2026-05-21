Horario de la final Cruz Azul y Pumas: Canal y dónde ver transmisión de la Liga MX 2026

Cruz Azul y Pumas juegan la primera final de la Liga MX | Foto: La República

Cruz Azul y Pumas juegan la primera final de la Liga MX | Foto: La República

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Este jueves 21 de mayo se disputará la final de ida del Torneo Clausura de la Liga MX 2026, en la que Cruz Azul se enfrentará a Pumas UNAM. La cita será en el Estadio Ciudad de los Deportes y ambos equipos no se darán tregua.

Los aficionados podrán ver el encuentro por distintas plataformas, entre ellas Canal 5 y TV Azteca, además de Telemundo en Estados Unidos. El partido está previsto para las 10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT, por lo que la emoción está asegurada para los seguidores del fútbol.

La Máquina de Cruz Azul, tras una intensa semifinal contra Chivas de Guadalajara, llega con la moral alta, mientras que Pumas, líder de la fase regular, buscará demostrar su condición de favorito.

¿Dónde ver Cruz Azul vs Pumas en México?

Para quienes deseen seguir el partido en México, Canal 5 y TV Azteca ofrecen varias alternativas. Canal 5 se puede sintonizar por señal abierta, cable o streaming. Para la señal abierta, solo es necesario conectar una antena digital o analógica y sintonizar el canal. En el caso de la televisión por cable, se puede acceder a través de operadores como Izzi, Megacable, Sky o Totalplay.

Por su parte, TV Azteca transmitirá el duelo. Los aficionados pueden ver Azteca 7 por televisión abierta al conectar una antena y sintonizar el canal virtual 7.1, o a través de paquetes de televisión de paga que incluyen esa señal.

Transmisión en Estados Unidos del partido Cruz Azul vs Pumas

En Estados Unidos, los seguidores del fútbol podrán disfrutar del partido a través de Telemundo Deportes, que ofrecerá la transmisión en vivo y gratuita. La señal estará disponible en plataformas como Peacock, Hulu Live TV, YouTube TV y Fubo, aunque la disponibilidad puede variar según la región.

Los aficionados que deseen encontrar la señal de Telemundo en su servicio de cable pueden consultar la lista de canales disponibles en diferentes estados, incluidos Nueva York, Texas y California, entre otros.

¿Cómo llegan a la final de la Liga MX?

La final de ida del Torneo Clausura 2026 se presenta como un choque de titanes. Cruz Azul, tras eliminar a Chivas con un global de 4-3, llega con la confianza de haber superado a uno de los favoritos al título. Por su parte, Pumas UNAM, que finalizó como líder de la fase regular, buscará hacer valer su ventaja deportiva tras eliminar a Pachuca.

Ambos equipos han demostrado su calidad y están listos para brindar un gran espectáculo a sus seguidores. La final promete ser memorable en la historia de la Liga MX.