Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Partidos de hoy, martes 3 de marzo: horarios y canales de TV para ver fútbol en vivo

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios, canales de TV y resultados de las semifinales de la Copa del Rey, la fase previa de Copa Libertadores y el inicio de la primera ronda de la Copa Sudamericana.

Programación de los partidos de hoy, martes 3 de marzo. Foto: composición LR/FC Barcelona/Liga 1
Programación de los partidos de hoy, martes 3 de marzo. Foto: composición LR/FC Barcelona/Liga 1

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, martes 3 de marzo del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Libertadores, Copa Sudamericana) y las semifinales de la Copa del Rey por las señales de canales como ESPN, DSports, América TV o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGo, América tvGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

La revancha entre Barcelona y Atlético de Madrid promete robarse todas las miras, pues los culés necesitan ganar por más de 4 goles para seguir con chances de clasificar a la final de la Copa del Rey. Por otra parte, los clubes peruanos se estrenan en la Conmebol Sudamericana.

lr.pe

Partidos de HOY de la Copa del Rey

Copa Libertadores: partidos de hoy

  • Botafogo vs Barcelona SC
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus

¿Quiénes juegan HOY por la Copa Sudamericana?

  • Independiente Petrolero vs Guiabirá
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: DSports 2
  • Montevideo City Torque vs Defensor Sporting
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: DSports +
  • Academia Puerto Cabello vs Monagas
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN 4
  • Cobresal vs Audax Italiano
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN 2, ESPN 5
  • Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso
  • Hora: 9.00 p. m.
  • Canal: ESPN.
