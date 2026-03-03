Partidos de hoy, martes 3 de marzo: horarios y canales de TV para ver fútbol en vivo
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios, canales de TV y resultados de las semifinales de la Copa del Rey, la fase previa de Copa Libertadores y el inicio de la primera ronda de la Copa Sudamericana.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, martes 3 de marzo del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Libertadores, Copa Sudamericana) y las semifinales de la Copa del Rey por las señales de canales como ESPN, DSports, América TV o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGo, América tvGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.
La revancha entre Barcelona y Atlético de Madrid promete robarse todas las miras, pues los culés necesitan ganar por más de 4 goles para seguir con chances de clasificar a la final de la Copa del Rey. Por otra parte, los clubes peruanos se estrenan en la Conmebol Sudamericana.
Partidos de HOY de la Copa del Rey
- Barcelona vs Atlético Madrid
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: América TV, Movistar Deportes
Copa Libertadores: partidos de hoy
- Botafogo vs Barcelona SC
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
¿Quiénes juegan HOY por la Copa Sudamericana?
- Independiente Petrolero vs Guiabirá
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: DSports 2
- Montevideo City Torque vs Defensor Sporting
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: DSports +
- Academia Puerto Cabello vs Monagas
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN 4
- Cobresal vs Audax Italiano
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN 2, ESPN 5
- Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso
- Hora: 9.00 p. m.
- Canal: ESPN.