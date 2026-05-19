Partidos de hoy, martes 19 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos la Premier League, Copa Sudamericana y Copa Libertadores.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, martes 19 de mayo del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Libertadores, Copa Sudamericana) y Europa (Premier League) por las señales de canales como DSports, ESPN o desde servicios de streaming (DGo, Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
La penúltima jornada de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana será determinante para que varios equipos aseguren su presencia en la siguiente ronda. Uno de los duelos más atractivos será protagonizado por Boca Juniors y Cruzeiro en la mítica Bombonera.
Partidos de la Premier League HOY
- Bournemouth vs Manchester City
- Hora: 1.30 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
- Chelsea vs Tottenham
- Hora: 2.15 p. m.
- Canal: Disney Plus
Partidos de HOY en la Copa Sudamericana
- Audax Italiano vs Barracas Central
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN 2, Disney Plus
- Montevideo City Torque vs Deportivo Riestra
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: DSports
- Sao Paulo vs Millonarios
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
- América de Cali vs Tigre
- Hora: 9.00 p. m.
- Canal: DSports
- Deportivo Cuenca vs Deportivo Riestra
- Hora: 9.00 p. m.
- Canal: ESPN 4, Disney Plus
Partidos de HOY en Copa Libertadores
- Coquimbo Unido vs Deportes Tolima
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
- Fluminense vs Bolívar
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN 7, Disney Plus
- Rosario Central vs UCV
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN 2, Disney Plus
- Always Ready vs Mirassol
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: ESPN 7, Disney Plus
- Independiente Santa Fe vs Platense
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: ESPN 2, Disney Plus
- Boca Juniors vs Cruzeiro
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN 5, Disney Plus
- Independiente del Valle vs Libertad
- Hora: 9.00 p. m.
- Canal: ESPN 2, Disney Plus