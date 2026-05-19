Partidos de hoy, martes 19 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos la Premier League, Copa Sudamericana y Copa Libertadores.

Programación de los partidos de hoy, martes 19 de mayo. Foto: composición LR/AFP/Boca Juniors
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, martes 19 de mayo del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Libertadores, Copa Sudamericana) y Europa (Premier League) por las señales de canales como DSports, ESPN o desde servicios de streaming (DGo, Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

La penúltima jornada de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana será determinante para que varios equipos aseguren su presencia en la siguiente ronda. Uno de los duelos más atractivos será protagonizado por Boca Juniors y Cruzeiro en la mítica Bombonera.

Partidos de la Premier League HOY

  • Bournemouth vs Manchester City
  • Hora: 1.30 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus
  • Chelsea vs Tottenham
  • Hora: 2.15 p. m.
  • Canal: Disney Plus

Partidos de HOY en la Copa Sudamericana

  • Audax Italiano vs Barracas Central
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN 2, Disney Plus
  • Montevideo City Torque vs Deportivo Riestra
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: DSports
  • Sao Paulo vs Millonarios
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus
  • América de Cali vs Tigre
  • Hora: 9.00 p. m.
  • Canal: DSports
  • Deportivo Cuenca vs Deportivo Riestra
  • Hora: 9.00 p. m.
  • Canal: ESPN 4, Disney Plus

Partidos de HOY en Copa Libertadores

  • Coquimbo Unido vs Deportes Tolima
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus
  • Fluminense vs Bolívar
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN 7, Disney Plus
  • Rosario Central vs UCV
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN 2, Disney Plus
  • Always Ready vs Mirassol
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: ESPN 7, Disney Plus
  • Independiente Santa Fe vs Platense
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: ESPN 2, Disney Plus
  • Boca Juniors vs Cruzeiro
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN 5, Disney Plus
  • Independiente del Valle vs Libertad
  • Hora: 9.00 p. m.
  • Canal: ESPN 2, Disney Plus
