Hernán Barcos sorprendió a los fanáticos de la Liga 1, en el Estadio Héroes de San Ramón, anotó un espectacular hat-trick ante Melgar. El flamente '9' de FC Cajamarca demostró que sigue vigente y mantiene la calidad en sus goles. Por este motivo, Pedro García todavía no comprende la salida del histórico delantero de 41 años. El periodista deportivo aseguró que la directiva decidió mal y nunca debió dejarlo ir.

Lso cajamarquinos lograron revertir el marcador gracias a una destacada actuación de Hernán Barcos, tras ingresar en el segundo tiempo anotó tres goles en un lapso inferior a 15 minutos. Este impresionante triplete del delantero provocó diversas reacciones de los hinchas aliancistas.

¿Qué dijo Pedro García sobre el triplete de Hernán Barcos en FC Cajamarca?

Pedro García no pudo ocultar su sorpresa al ver el triplete de Hernán Barcos ante Melgar. "Cada gol es otra puñalada a quienes decidieron su partida de Alianza Lima. Hernán Barcos tendría que en este minuto ser delantero de Alianza Lima. Nunca debió irse de Matute. Pablo Guede debe preguntarse “el bueno que tenían se lo llevaron para allá, lo dejaron ir. ¿Se portó mal o hizo algo fuera de lugar? No, lo limpiaron nomás. Guede no debe entender”. apuntó el periodista deportivo.

¿Cómo fue el triplete de Hernán Barcos ante Melgar?

Cuando transcurrían 78 minutos de la etapa complementaria y Melgar se imponía 1-0, el ‘Pirata’ recibió el balón, elaboró la acción ofensiva y probó suerte con un potente disparo desde larga distancia. Su remate terminó en el fondo de la red, sellando la igualdad para el conjunto cajamarquino ante Melgar.

Posteriormente, cuando el reloj marcaba los 87’, Hernán Barcos se puso nuevamente el equipo al hombro y condujo a FC Cajamarca hacia la remontada. Tras asociarse en una jugada elaborada con Mauricio Arrasco, el delantero selló el 2-1 ante el cuadro arequipeño con una anotación de gran factura.

Lejos de conformarse con un doblete, Barcos fue por más. Ya en el tiempo añadido (90+1), el argentino firmó su tercer tanto de la noche al clavar un espectacular disparo de tiro libre, imposible de contener para Cáceda.