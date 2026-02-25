Alianza Lima - UTC: fecha, hora y canal del partido por la fecha 5 de la Liga 1 2026 en Cajamarca

Alianza Lima sigue en la lucha por el título de la Liga 1 2026. La victoria por la mínima ante Sport Boys en la fecha pasada, le dio un envión anímico al equipo blanquiazul. El equipo no ha estado mostrando su mejor juego, pero cuenta con un plantel importante que sabe sacar resultados a pesar del mal momento que puedan atravesar. Justamente, la última jornada recibieron al elenco rosado, donde pudieron obtener la victoria gracias a un solitario gol de Renzo Garcés.

El entrenador argentino Pablo Guede ha sido uno de los más criticados. Luego de haber sido eliminados en Copa Libertadores, el estratega tiene la presión de conseguir buenos resultados con el elenco 'íntimo'. En esta ocasión, tendrán que viajar a la altura de Cajamarca para enfrentar a uno de los equipos que también se encuentra en lo más alto de la tabla: UTC. El conjunto cajamarquino se mantiene invicto en el campeonato teniendo como resultados dos triunfos y un empate, sumando un total de 10 puntos, igual que los blanquiazules.

¿Cuándo juega Alianza Lima contra UTC?

El partido entre limeños y cajamarquinos se dará este sábado 28 de febrero, en el Estadio Héroes de San Ramón, ubicado en Cajamarca.

¿A qué hora juega Alianza Lima contra UTC?

El duelo entre Alianza Lima y UTC arrancará desde las 1.15 p. m.

¿En qué canal ver Alianza Lima contra UTC?

La transmisión por TV de este compromiso, al igual que el de todos los los partidos de la Liga 1 2026, está a cargo del canal L1 Max, disponible en los principales operadores de TV por cable (Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, etc).

¿Cómo llega Alianza Lima contra UTC?

El equipo blanquiazul llega a este partido tras vencer por la mínima a Sport Boys en Matute. Para este partido, Pablo Guede optaría por poner desde el arranque a Luis Ramos en reemplazo de Paolo Guerrero, quien no estaría óptimo para iniciar las acciones. En cuanto a las bajas del plantel, los futbolistas Guillermo Viscarra, Jesús Castillo y Jean Pierre Archimbaud siguen recuperándose y todavía no serán considerados para este encuentro.