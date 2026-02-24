Juan Pablo Goicochea es uno de los jugadores llamados a formar parte del recambio generacional de la selección peruana. El joven delantero dejó Alianza Lima para afrontar una aventura en el Plantense de Argetina; sin embargo, no pudo consolodirse y optó por buscar nuevos horizontes en el balompié uruguayo.

Luego de ser anunciado como nuevo fichaje del Defensor Sporting, el goleador de 21 años señaló que probar suerte en el extranjero fue una gran decisión.

Juan Pablo Giocochea no lamenta haberse ido de Perú

En una reciente entrevista con el programa Denganche, el popular 'Goico' aseguró que su breve estadía en la Liga Profesional Argentina le permitió competir a otro nivel. "He crecido muchísimo desde que me fui de Perú. Me he dado cuenta de lo que realmente es el nivel competitivo internacional. La diferencia es grande", indicó.

"No logré lo que tenía pensado en lo futbolístico, pero me ayudaron un montón en lo físico. Aumenté masa muscular y hoy me siento más rápido y potente", agregó.

Juan Pablo Goicochea debutó como profesional con Alianza Lima en el 2022. Foto: Alianza Lima

Goicochea busca consolidarse en Defensor Sporting

Respecto a sus objetivos en su nueva institución, Juan Pablo Giocochea afirmó que, a pesar de llevar pocos días con el plantel, adquirío muhca confianza.

"No tengo ni un mes en Defensor, pero siento que es el lugar donde tengo que estar. En el día a día me siento muy diferente a lo que sentía en Platense. Me consideran, me trabajan y me usan en los entrenamientos. Eso me da mucha confianza", concluyó.