HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🚨EN VIVO | JOSÉ MARÍA BALCÁZAR toma JURAMENTO a su nuevo Gabinete | #las10deldía

Deportes

Juan Pablo Goicochea no lamenta haberse ido del Perú: "Me he dado cuenta de lo que realmente es el nivel competitivo"

Luego de su breve paso por el fútbol argentino, el exdelantero de Alianza Lima señaló que jugar en el extranjero le permitió ver otra realidad y crecer como profesional.

Juan Pablo Goicochea se formó en las divisiones menores de Alianza Lima. Foto: Selección peruana
Juan Pablo Goicochea se formó en las divisiones menores de Alianza Lima. Foto: Selección peruana

Juan Pablo Goicochea es uno de los jugadores llamados a formar parte del recambio generacional de la selección peruana. El joven delantero dejó Alianza Lima para afrontar una aventura en el Plantense de Argetina; sin embargo, no pudo consolodirse y optó por buscar nuevos horizontes en el balompié uruguayo.

Luego de ser anunciado como nuevo fichaje del Defensor Sporting, el goleador de 21 años señaló que probar suerte en el extranjero fue una gran decisión.

PUEDES VER: Lionel Messi se arrepiente de no priorizar su educación: 'Ahora estoy con celebridades y te sentís un ignorante'

lr.pe

Juan Pablo Giocochea no lamenta haberse ido de Perú

En una reciente entrevista con el programa Denganche, el popular 'Goico' aseguró que su breve estadía en la Liga Profesional Argentina le permitió competir a otro nivel. "He crecido muchísimo desde que me fui de Perú. Me he dado cuenta de lo que realmente es el nivel competitivo internacional. La diferencia es grande", indicó.

"No logré lo que tenía pensado en lo futbolístico, pero me ayudaron un montón en lo físico. Aumenté masa muscular y hoy me siento más rápido y potente", agregó.

Juan Pablo Goicochea debutó como profesional con Alianza Lima en el 2022. Foto: Alianza Lima

Juan Pablo Goicochea debutó como profesional con Alianza Lima en el 2022. Foto: Alianza Lima

PUEDES VER: Facundo Morando, DT de Alianza Lima, tras no clasificar al Mundial de Clubes: 'Difícil competir con presupuestos de más de 5 millones de dólares'

lr.pe

Goicochea busca consolidarse en Defensor Sporting

Respecto a sus objetivos en su nueva institución, Juan Pablo Giocochea afirmó que, a pesar de llevar pocos días con el plantel, adquirío muhca confianza.

"No tengo ni un mes en Defensor, pero siento que es el lugar donde tengo que estar. En el día a día me siento muy diferente a lo que sentía en Platense. Me consideran, me trabajan y me usan en los entrenamientos. Eso me da mucha confianza", concluyó.

Notas relacionadas
Presidente de la CSV revela la única opción para que Alianza Lima juegue el Mundial de Clubes de Vóley: "Clasificaron dos en Sudamérica"

Presidente de la CSV revela la única opción para que Alianza Lima juegue el Mundial de Clubes de Vóley: "Clasificaron dos en Sudamérica"

LEER MÁS
Facundo Morando, DT de Alianza Lima, tras no clasificar al Mundial de Clubes: "Difícil competir con presupuestos de más de 5 millones de dólares"

Facundo Morando, DT de Alianza Lima, tras no clasificar al Mundial de Clubes: "Difícil competir con presupuestos de más de 5 millones de dólares"

LEER MÁS
Reimond Manco se rectifica tras decir que Kevin Quevedo llega tarde a los entrenamientos de Alianza Lima: "Nunca fue con mala intención"

Reimond Manco se rectifica tras decir que Kevin Quevedo llega tarde a los entrenamientos de Alianza Lima: "Nunca fue con mala intención"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY: horario y canal para ver el partido de Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY: horario y canal para ver el partido de Copa Libertadores 2026

LEER MÁS
Facundo Morando, DT de Alianza Lima, tras no clasificar al Mundial de Clubes: "Difícil competir con presupuestos de más de 5 millones de dólares"

Facundo Morando, DT de Alianza Lima, tras no clasificar al Mundial de Clubes: "Difícil competir con presupuestos de más de 5 millones de dólares"

LEER MÁS
Presidente de la CSV revela la única opción para que Alianza Lima juegue el Mundial de Clubes de Vóley: "Clasificaron dos en Sudamérica"

Presidente de la CSV revela la única opción para que Alianza Lima juegue el Mundial de Clubes de Vóley: "Clasificaron dos en Sudamérica"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Lionel Messi se arrepiente de no priorizar su educación: "Ahora estoy con celebridades y te sentís un ignorante"

Kelly Portalatino confirmó que José María Balcázar le ofreció un ministerio en el gabinete Hernando de Soto

Congresista Diana Gonzáles habría infringido la neutralidad electoral durante una entrevista, alerta JEE

Deportes

Lionel Messi se arrepiente de no priorizar su educación: "Ahora estoy con celebridades y te sentís un ignorante"

Partidos de hoy, martes 24 de febrero: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY: horario y canal para ver el partido de Copa Libertadores 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Kelly Portalatino confirmó que José María Balcázar le ofreció un ministerio en el gabinete Hernando de Soto

Congresista Diana Gonzáles habría infringido la neutralidad electoral durante una entrevista, alerta JEE

Renovación Popular propone que si el candidato presidencial gana en primera vuelta, jure después de 5 días

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025