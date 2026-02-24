Lionel Messi le ganó todo en su carrera como futbolistas profesional y es considerado por muchos como uno de los mejores de la historia. A pesar de contar con grandes logros deportivos y una millonaria fortuna, hay algunas cosas que el astro argentino lamenta no haber priorizado en su vida.

En un reciente entrevista con el también futbolista Nahuel 'Patón' Guzmán, el delantero del Inter Miami confesó que se arrepiente de darle mayor importancia a su formación académica.

Lionel Messi se arrepiente de no priorizar su educación

"Yo me arrepiento de muchísimas cosas. Les digo a mis hijos sobre el tener una buena educación y estar preparados. No haber aprendido inglés de chico. Yo tuve tiempo de estudiar inglés de chico y no lo hice. Me arrepiento un montón", manifestó en el podcast 'Miro de Atrás'.

En ese sentido, Messi reveló que, al momento de relacionarse con algunas personalidades, no se siente con la capacidad de desarrollar una buena conversación.

"He tenido la oportunidad de estar con personalidad increíbles para hablar o tener una charla y te sentís un ignorante. Decís: 'Qué boludo, cómo perdí el tiempo'", agregó.

Por otra parte, el campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 señaló que a través del balompié pudo adquirir muchos conocimientos y establecer vínculos con varias personas.

"Es verdad que el fútbol es una forma de vivir, te enseña muchísimo y te da valores. Forma vínculos muy fuertes con gente que te llevás para toda la vida (...). Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer todo y llegar a lo máximo, pero en el camino tenés muchas experiencias y aprendizaje. Es una manera de educarte también", concluyó.

¿Cuál es el grado académico de Lionel Messi?

Hace algunos años, Lionel Messi explicó que no tuvo que dejar sus estudios secundarios en Argentina para dedicarse a su carrera profesional en el Barcelona. No obstante, en territorio español tuvo la oportunidad de culminar el colegio.