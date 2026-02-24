Sporting Cristal superó una llave muy complicada ante 2 de Mayo de Paraguay y aseguró su presencia en la siguiente ronda de la Copa Libertadores. El equipo rimense tendrá pocos días de descanso, pues la próxima semana tendrá que verse las caras ante Carabobo en el arranque de la serie para obtener el boleto a fase de grupos.

El conjunto venezolano llegó a esta instancia gracias a su sorpresivo triunfo 2-1 contra Huachipato en Chile. De esta manera, los llaneros se impusieron por 3-1 en el marcador global.

Sporting Cristal igualó en el marcador global 2-2 ante 2 de Mayo por la fase 2 de Conmebol Libertadores. Foto: GLR

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs. Carabobo por Copa Libertadores?

El primer partido entre Sporting Cristal y Carabobo se jugará entre el martes 3 y el jueves 5 de marzo. La ida tendrá lugar en territorio venezolano, mientras que la revancha será una semana después en suelo limeño.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Carabobo?

A falta de confirmación oficial por parte de Conmebol, el cotejo entre rimenses y venezolanos se jugaría alrededor de las 7.30 p. m. (hora peruana), como ocurrió en la llave frente a 2 de Mayo.

¿Qué canal transmitirá el partido Sporting Cristal vs Carabobo?

La transmisión por TV del Sporting Cristal vs Carabobo estará a cargo de la señal de ESPN y la plataforma streaming Disney Plus en toda Sudamérica. Otra opción para seguir el encuentro es a través de la cobertura online que realizará La República Deportes.