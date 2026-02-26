Barcelona - Villarreal: fecha y hora del partido por la fecha 26 de LaLiga de España

Barcelona y Villarreal se enfrentan por la fecha 26 de LaLiga de España. Foto: composición LR

Este sábado 28 de febrero, Barcelona enfrentará a Villarreal en un duelo por la fecha 26 de LaLiga 2025-26. El conjunto catalán buscará mantenerse en el primer lugar de la tabla, por ello, deberá hacer respetar su localía cuando reciba al conjunto amarillo, uno de los equipos que viene realizando una buena temporada en el fútbol español.

En el partido más reciente por el campeonato español, Barcelona venció con facilidad a Levante, goleándolo por un marcador de 3-0 y pudo recuperar el liderato de la tabla, ya que Real Madrid perdió su partido. Por el lado de la visita, Villarreal llega de ganar 2-1 a Valencia y se ubica en el tercer lugar de la tabla.

¿Cuándo juega Barcelona - Villarreal?

El partido entre Barcelona - Villarreal, por la fecha 26 de LaLiga, se disputará este sábado 28 de febrero.

¿A qué hora juega Barcelona - Villarreal?

En territorio peruano, el compromiso entre Barcelona - Villarreal, por la fecha 26 de LaLiga española, empezará a las 10.15 a. m. Esta es la guía de horarios de cada país para tener en cuenta.

México: 9.15 a. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 10.15 a. m.

Bolivia y Venezuela: 11.15 a. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 12.15 p. m.

¿Dónde ver Barcelona - Villarreal por LaLiga de España?

La transmisión por TV del Barcelona - Villarreal se podrá ver a través de DirecTV para territorio sudamericano. De igual forma, estará disponible vía streaming por la aplicación DGO.

¿Cómo llega Barcelona contra Villarreal?

Salvo por los ya lesionados Andreas Christensen, Frankie de Jong y Gerard Martín, no hay otras bajas en el plantel comandado por Hansi Flick. Barcelona busca mantenerse en el primer lugar del campeonato español tras la caída de Real Madrid.