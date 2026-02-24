HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Juramentación de Ministros: Hernando De Soto y Rosa María Cifuentes EN VIVO | Que No Se Te Olvide

Deportes

Presidente de 2 de Mayo revela que le gustaría fichar a Luis Advíncula y sueña con enfrentarse a Universitario: "En fase de grupos"

Hugo Romero destacó el talento de Luis Advíncula, considerando su experiencia y velocidad para jugar en el once titular de 2 de Mayo. Sin embargo, el presupuesto es complicado.

Presidente 2 de Mayo sueña con fichar a Luis Advíncula. Foto: Lr/Bolavip
Presidente 2 de Mayo sueña con fichar a Luis Advíncula. Foto: Lr/Bolavip

2 de Mayo quedó listo para enfrentarse a Sporting Cristal, en el Estadio Miguel Grau del Callao, por el partido de vuelta de la Copa Libertadores. El aguerrido equipo guaraní quiere seguir haciendo historia, tras eliminar a Alianza Lima en la primera fase. Justamente, Hugo Romero, el presidente del club paraguayo quedó deslumbrado por un indiscutible titular aliancista. Luis Advíncula es el jugador soñado por la dirgiencia. Su velocidad y experiencia calzarían perfecto en el once titular.

El 'Matiutazo' fue inesperado para muchos hinchas, ya que Alianza Lima llegaba como favorito. Los rápidos contragolpes y la falta de profundidad pasaron factura en el último tramo de la serie. Sin embargo, Luis Advíncula se llevó los reflectores con un golazo a los 63 minutos.

PUEDES VER: Presidente de la CSV revela la única opción para que Alianza Lima juegue el Mundial de Clubes de Vóley: "Clasificaron dos en Sudamérica"

lr.pe

¿Qué dijo el presidente de 2 de Mayo sobre Luis Advíncula?

Hugo Romero sorprendió al ser consultado por un jugador de Alianza Lima que se llevaría para jugar en 2 de Mayo. "Si tuviera que elegir, me llevó a Advíncula, ya que puede jugar de lateral o extremo. Por otro lado, los que están en Lima para ver el partido contra Sporting Cristal son dirigentes", aclaró la máxima autoridad del club 2 de Mayo en el programa 'A Presión'.

Asimismo, habló sobre el próximo reto del equipo. "Sueño de que podamos pasar ante Sporting Cristal y de repente volver a jugar en Lima contra Universitario en fase de grupos. Yo como presidente me comprometo, cuando venga a jugar contra la 'U' en la siguiente fase, voy a traer la chipa para que la prueben", declaró Romero en popular programa digital.

PUEDES VER: Presidente de la CSV revela la única opción para que Alianza Lima juegue el Mundial de Clubes de Vóley: "Clasificaron dos en Sudamérica

lr.pe

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo?

Este encuentro está programado para iniciar a las 7.30 p.m. (hora peruana). A continuación, La República Deportes te ha preparado una lista de horarios de otros países.

  • Costa Rica, México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 7.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.30 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.
  • España: 1.30 a. m. (12/02)

PUEDES VER: ¿Qué resultados necesita Sporting Cristal ante 2 de Mayo para clasificar a la siguiente fase de Copa Libertadores?

lr.pe

Posible alineación de Sporting Cristal

La novedad en la alineación sería la inclusión de Leandro Sosa desde el arranque. En el mediocampo, Martín Távara estaría presente en reemplazo de Catriel Cabellos, quien jugó el partido de ida. En ofensiva, Malxoren Castro iniciaría las acciones en lugar de Luis Iberico, quien fue expulsado en Paraguay.

  • Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano; Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Martín Távara; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.

Notas relacionadas
Pedro García presiona a Luis Advíncula previo al decisivo Alianza Lima ante 2 de Mayo por Copa Libertadores: "No puede jugar 5 puntos"

Pedro García presiona a Luis Advíncula previo al decisivo Alianza Lima ante 2 de Mayo por Copa Libertadores: "No puede jugar 5 puntos"

LEER MÁS
Alianza Lima anuncia 2 bajas de última hora para su debut en Copa Libertadores: Luis Advíncula es uno de los descartados

Alianza Lima anuncia 2 bajas de última hora para su debut en Copa Libertadores: Luis Advíncula es uno de los descartados

LEER MÁS
Yoshimar Yotún sobre seguir siendo amigo de Luis Advíncula tras elegir a Alianza Lima en vez de Sporting Cristal: "Todos tienen sus decisiones"

Yoshimar Yotún sobre seguir siendo amigo de Luis Advíncula tras elegir a Alianza Lima en vez de Sporting Cristal: "Todos tienen sus decisiones"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Facundo Morando, DT de Alianza Lima, tras no clasificar al Mundial de Clubes: "Difícil competir con presupuestos de más de 5 millones de dólares"

Facundo Morando, DT de Alianza Lima, tras no clasificar al Mundial de Clubes: "Difícil competir con presupuestos de más de 5 millones de dólares"

LEER MÁS
Presidente de la CSV revela la única opción para que Alianza Lima juegue el Mundial de Clubes de Vóley: "Clasificaron dos en Sudamérica"

Presidente de la CSV revela la única opción para que Alianza Lima juegue el Mundial de Clubes de Vóley: "Clasificaron dos en Sudamérica"

LEER MÁS
Real Madrid - Benfica: día, hora y canal de TV para ver la vuelta de los playoffs de la Champions League

Real Madrid - Benfica: día, hora y canal de TV para ver la vuelta de los playoffs de la Champions League

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Irán está cerca de acordar con China la compra de misiles de crucero antibuque en medio de las crecientes tensiones con EE.UU.

Confirman bono de S/500 hasta por dos años para familias afectadas por lluvias en Arequipa

Presidente de 2 de Mayo revela que le gustaría fichar a Luis Advíncula y sueña con enfrentarse a Universitario: "En fase de grupos"

Deportes

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO por la fase 2 de la Copa Libertadores 2026?

Reimond Manco se rectifica tras decir que Kevin Quevedo llega tarde a los entrenamientos de Alianza Lima: "Nunca fue con mala intención"

Presidente de la CSV revela la única opción para que Alianza Lima juegue el Mundial de Clubes de Vóley: "Clasificaron dos en Sudamérica"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Hernando de Soto ya no sería primer ministro de José María Balcázar: desistió a horas de la juramentación

Nuevo gabinete EN VIVO: José Balcázar juramentará HOY a Hernando de Soto y 18 ministros

RMP acusa al Gobierno de no “planificar” por emergencias en el país: “Es lo que no tienes cuando estás cambiando de presidente”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025