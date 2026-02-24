2 de Mayo quedó listo para enfrentarse a Sporting Cristal, en el Estadio Miguel Grau del Callao, por el partido de vuelta de la Copa Libertadores. El aguerrido equipo guaraní quiere seguir haciendo historia, tras eliminar a Alianza Lima en la primera fase. Justamente, Hugo Romero, el presidente del club paraguayo quedó deslumbrado por un indiscutible titular aliancista. Luis Advíncula es el jugador soñado por la dirgiencia. Su velocidad y experiencia calzarían perfecto en el once titular.

El 'Matiutazo' fue inesperado para muchos hinchas, ya que Alianza Lima llegaba como favorito. Los rápidos contragolpes y la falta de profundidad pasaron factura en el último tramo de la serie. Sin embargo, Luis Advíncula se llevó los reflectores con un golazo a los 63 minutos.

¿Qué dijo el presidente de 2 de Mayo sobre Luis Advíncula?

Hugo Romero sorprendió al ser consultado por un jugador de Alianza Lima que se llevaría para jugar en 2 de Mayo. "Si tuviera que elegir, me llevó a Advíncula, ya que puede jugar de lateral o extremo. Por otro lado, los que están en Lima para ver el partido contra Sporting Cristal son dirigentes", aclaró la máxima autoridad del club 2 de Mayo en el programa 'A Presión'.

Asimismo, habló sobre el próximo reto del equipo. "Sueño de que podamos pasar ante Sporting Cristal y de repente volver a jugar en Lima contra Universitario en fase de grupos. Yo como presidente me comprometo, cuando venga a jugar contra la 'U' en la siguiente fase, voy a traer la chipa para que la prueben", declaró Romero en popular programa digital.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo?

Este encuentro está programado para iniciar a las 7.30 p.m. (hora peruana). A continuación, La República Deportes te ha preparado una lista de horarios de otros países.

Costa Rica, México: 6.30 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 7.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (12/02)

Posible alineación de Sporting Cristal

La novedad en la alineación sería la inclusión de Leandro Sosa desde el arranque. En el mediocampo, Martín Távara estaría presente en reemplazo de Catriel Cabellos, quien jugó el partido de ida. En ofensiva, Malxoren Castro iniciaría las acciones en lugar de Luis Iberico, quien fue expulsado en Paraguay.