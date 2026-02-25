Sporting Cristal se consolidó como el club peruano que ganó más llaves de eliminación directa en torneos Conmebol
Tras imponerse por penales a 2 de Mayo por la Copa Libertadores, el club rimense superó a Cienciano en llaves 'mata-mata' ganadas a nivel internacional.
Sporting Cristal sufrió hasta el final para eliminar a 2 de Mayo en la fase 2 de la Copa Libertadores. Tras su victoria en la tanda de penales, el club celeste alcanzó la fase 3 del certamen y aseguró su continuidad en competencias internacionales este año. Además, se consolidó como el club peruano que más veces ha ganado llaves de eliminación directa en torneos Conmebol.
En total, los celestes han salido vencedores de estos denominados cruces 'mata-mata', considerando diversas competencias como Libertadores y Sudamericana, en once oportunidades. Con ello, superaron a Cienciano, con el que estaba igualado en 10 de estas clasificaciones.
¿Qué llaves 'mata-mata' de torneos Conmebol ha ganado Sporting Cristal?
Estas son las llaves de eliminación directa que Sporting Cristal ganó por la Copa Libertadores (8), Sudamericana (2) y Conmebol (1). La única en la que tuvo que recurrir a los penales fue la más reciente, contra 2 de Mayo.
- Sporting Cristal vs 2 de Mayo | Copa Libertadores 2026, fase 2
- Sporting Cristal vs Huracán | Copa Libertadores 2023, fase 3
- Sporting Cristal vs Nacional | Copa Libertadores 2023, fase 2
- Sporting Cristal vs Arsenal de Sarandí | Copa Sudamericana 2021, octavos de final
- Sporting Cristal vs Unión Española | Copa Sudamericana 2019, segunda fase
- Sporting Cristal vs Racing | Copa Libertadores 1997, semifinales
- Sporting Cristal vs Bolívar | Copa Libertadores 1997, cuartos de final
- Sporting Cristal vs Vélez Sarsfield | Copa Libertadores 1997, octavos de final
- Sporting Cristal vs Caracas | Copa Libertadores 1996, octavos de final
- Sporting Cristal vs El Nacional | Copa Conmebol 1994, octavos de final
- Sporting Cristal vs El Nacional | Copa Libertadores 1993, octavos de final.
¿Cuántas llaves 'mata-mata' ganaron los clubes de Perú en Conmebol?
Así está el ranking de equipos del fútbol peruano con más llaves 'mata-mata' superadas a nivel internacional.
- Sporting Cristal: 11
- Cienciano: 10
- Universitario de Deportes: 8
- FBC Melgar: 8
- Alianza Lima: 7
- Sport Huancayo: 5
- Club César Vallejo: 5
- Alianza Atlético: 3
- Cusco FC (antes Real Garcilaso): 2