Alianza Lima dejó huella en el Campeonato Sudamericano de Vóley e incluso llegó a las semifinales en un partidazo ante SESI, pero no le alcanzó para clasificar al Mundial de Clubes. Sin embargo, existe una posibilidad para que el sexteto de Facundo Morando dispute este prestigioso torneo. Es importante destacar que las aliancistas clasificaron a la anterior edición al quedar subcampeonas a nivel continental.

El Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador, fue testigo de varios partidazos. Las aliancistas fueron el equipo peruano que más lejos llegaron al ganar la medalla de bronce. No obstantes, solamente los finalistas se llevan los 2 cupos. (SESI y Osasco).

¿Alianza Lima puede participar en el próximo Mundial de Clubes?

Marco Tulio, presidente de la CSV, confirmó que solamente existen 2 plazas para jugar el Mundial. “Por el sistema normal no (sobre la posibilidad de una plaza para Perú en el Mundial de Clubes). Ya están clasificados dos de Sudamérica. Tendría que haber una invitación especial de la Federación Internacional o FIVB", reveló la máxima autoridad de la Confederación Sudamericana de Voleibol. De este modo, es casi imposible ver al popular club de La Victoria en la próxima edición.

Facundo Morando tras no clasificar al Mundial de Clubes de Vóley

"Por el formato del torneo, nosotros salimos favorecidos, porque tuvimos en la zona un rival duro como San Martín y después tuvimos en la semifinal un rival duro como Sesi. Entonces, eso hace crecer al equipo. Tanto el Mundial como este torneo, sabíamos que para nosotros todos los partidos que podamos jugar en el más alto nivel nos iban a favorecer para después seguir pensando en la liga. Así que creo que en ese sentido fue un buen torneo, fue una ganancia", sostuvo en diálogo con Latina TV.

Respecto a la semifinal que perdió contra Sesi, Morando mencionó que los clubes brasileños cuentan con presupuestos muy altos. "La realidad es que es difícil competir contra presupuestos de más de cinco millones de dólares, presupuestos muy altos", sentenció.