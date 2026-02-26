HOYSuscripcion LR Focus

Cristiano Ronaldo compró el 25% de las acciones del UD Almería y es nuevo dueño de club que lucha por ascender en España

Por medio de CR7 Sports Investments, el astro portugués adquirió un porcentaje del conjunto que actualmente milita en la segunda división de España. "He tenido siempre la ambición de contribuir al fútbol más allá del terreno de juego", señaló.

Cristiano Ronaldo adquirió el 25% de las acciones del UD Almería. Foto: composición LR/X
Cristiano Ronaldo adquirió el 25% de las acciones del UD Almería. Foto: composición LR/X

Cristiano Ronaldo incursiona en un nuevo reto empresarial. La leyenda portuguesa, que juega en Al-Nassr, anunció la compra del 25% de las acciones del UD Almería, equipo que compite en la Segunda División de España. Según informó el propio club, la operación se cerró a través de CR7 Sports Investments, filial de la empresa CR7 SA. De esta manera, el delantero concretó su primera gran inversión en un club del Viejo Continente.

"Cristiano Ronaldo ha adquirido un 25% de las acciones de la UD Almería a través de CR7 Sports Investments, una filial de CR7 S.A., siendo este un importante paso en la continua expansión tanto del club como de la cartera de inversiones del empresario portugués", indicó Almería, institución que actualmente marcha en el tercer lugar de LaLiga Hypermotion.

Paulo Autuori advierte que se va de Sporting Cristal si club decide fichar un extranjero tras clasificar en Copa Libertadores: Yo no me quedo

lr.pe

Cristiano Ronaldo compró 25% de acciones del UD Almería

La afición del UD Almería ha manifestado su alegría por la inversión de Cristiano Ronaldo en su club. Del mismo modo, el presidente Mohamed Al Khereiji resaltó la llegada de una figura deportiva como 'CR7'.

"Estamos muy contentos de que Cristiano haya elegido nuestro club para invertir. Se le considera el mejor jugador de la historia, conoce muy bien el fútbol español y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí, tanto en lo que respecta al equipo como a la cantera", declaró el mandamás.

Antonio Rizola y su dura opinión sobre Ysabella Sánchez en Sudamericano de Vóley: El rendimiento no fue tan alto como esperaba

lr.pe

Cristiano Ronaldo se pronuncia tras comprar el 25% del UD Almería

Asimismo, Cristiano Ronaldo contó detalles de esta adquisición. El exjugador del Real Madrid aseguró que siempre tuvo la visión de aportar al crecimiento del fútbol más allá de los terrenos. Por ello, consideró que Almería es un buen lugar para iniciar con su proyecto.

"Desde hace tiempo he tenido la ambición de contribuir al fútbol más allá del campo. UD Almería es un club español con una base fuerte y un claro potencial de crecimiento. Deseo trabajar con el equipo que lo lidera para apoyar al club en su nueva fase de crecimiento", precisó.

