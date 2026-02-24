HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Partidos de la Fase 2 de Copa Libertadores 2026: resultados y clasificados a la siguiente etapa

Puedes seguir todos los partidos de la Copa Libertadores 2026 a través de ESPN, Disney Plus y en La República Deportes para las últimas incidencias y detalles del torneo.

La Copa Libertadores ingresa a una etapa clave previo a la fase de grupos. Foto: Lr/ESPN
La Copa Libertadores ingresa a una etapa clave previo a la fase de grupos. Foto: Lr/ESPN

La Copa Libertadores continúa esta semana con los partidos de vuelta por la segunda fase. Desde este martes 24 de febrero al 26 de febrero se jugaron los duelos de vuelta y diversos equipos asegurarán su pase a la siguiente ronda. Uno de los cruces decisivos más actractivos es el el Sporting Cristal vs 2 de Mayo, que terminó con un emocionante 2-2 en la ida. Todos los partidos son transmitidos por ESPN y Disney Plus.

Los ocho clubes que triunfen en sus respectivas llaves lograrán avanzar a la Fase 3 de la Copa Libertadores. En esta etapa, se definirán los cuatro equipos que finalmente se integrarán a la fase de grupos del torneo continental. Otro atractivo cotejo fue Argentino Jr vs Barcelona SC.

Fase 2 de la Copa Libertadores 2026

  • Carabobo (Ven) 1-0 Huachipato (Chi)
  • 2 de Mayo (Par) 2-2 Sporting Cristal (Per)
  • Liverpool Montevideo (Uru) 1-2 Independiente Medellín (Col)
  • O'Higgins (Chi) 1-0 vs Bahía (Bra)
  • Barcelona SC (Ecu) 0-1 Argentinos Jrs. (Arg)
  • Nacional Potosí (Bol) 1-0 Botafogo (Bra)
  • Juventud (Uru) 0-0 Guaraní (Par)
  • Deportivo Táchira (Ven) 0-1 Tolima (Col).

Posibles cruces en la fase 3 de la Copa Libertadores 2026

  • (Juventud o Guaraní) vs (Liverpool o Independiente Medellín)
  • Posible fecha: 3 de marzo (ida), 10 de marzo (vuelta)
  • (Deportivo Táchira o Deportes Tolima) vs (O'Higgins o Bahía)
  • Posible fecha: 3 de marzo (ida), 10 de marzo (vuelta)
  • (2 de Mayo o Sporting Cristal) vs (Carabobo o Huachipato)
  • Posible fecha: 4 de marzo (ida), 11 de marzo (vuelta)
  • (Barcelona o Argentinos Jrs.) vs (Nacional Potosí o Botafogo)
  • Posible fecha: 5 de marzo (ida), 25 de febrero (vuelta)

¿En qué canal puedes ver la Copa Libertadores 2026?

Para seguir los partidos de la Copa Libertadores 2026, puedes sintonizar la señal de ESPN, que ofrece la transmisión completa de los encuentros. También tienes la opción de verlos vía streaming en Disney Plus o seguir todas las incidencias del duelo aquí, en La República Deportes.

