Sporting Cristal alista cambios en su alineación para enfrentar a 2 de Mayo por Copa Libertadores. Foto: Sporting Cristal

Sporting Cristal alista cambios en su alineación para enfrentar a 2 de Mayo por Copa Libertadores. Foto: Sporting Cristal

Sporting Cristal se juega todo en el duelo ante 2 de Mayo, rival que tiene que vencer si quiere clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores 2026. Luego de haber empatado 2-2 en la ida, los celestes buscarán hacer respetar la localía, pese a que no jugarán en su estadio habitual, tendrán el apoyo de sus hinchas.

Paulo Autuori viene de dos empates de manera consecutiva, por Liga 1 y Copa Libertadores. En esta ocasión, pondrá desde el arranque a lo mejor que tiene, considerando que la clasificación a la siguiente fase, le aseguraría como mínimo mantenerse en competiciones internacionales.

Posible alineación de Sporting Cristal

La novedad en la alineación sería la inclusión de Leandro Sosa desde el arranque. En el mediocampo, Martín Távara estaría presente en reemplazo de Catriel Cabellos, quien jugó el partido de ida. En ofensiva, Malxoren Castro iniciaría las acciones en lugar de Luis Iberico, quien fue expulsado en Paraguay.

Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano; Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Martín Távara; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.

¿A qué hora juega Sporting Cristal contra 2 de Mayo?

El duelo entre Sporting Cristal y 2 de Mayo se juega este martes 24 de febrero, en el estadio Miguel Grau, desde las 7.30 p. m. (hora peruana). La transmisión por TV estará a cargo del canal ESPN y vía streaming por Disney Plus Premium.

Pronóstico de Sporting Cristal ante 2 de Mayo

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Sporting Cristal sobre 2 de Mayo, teniendo en cuenta que juegan como locales.