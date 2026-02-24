HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Partidos de hoy, martes 24 de febrero: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios, canales de TV y resultados de los partidos de la Copa Libertadores y Champions League.

Partidos de hoy, martes 24 de febrero, por Champions League y Copa Libertadores. Foto: composición de AFP/Sporting Cristal
Partidos de hoy, martes 24 de febrero, por Champions League y Copa Libertadores. Foto: composición de AFP/Sporting Cristal

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, martes 24 de febrero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Libertadores) y Europa (Champions League) por las señales de canales como ESPN o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Por la Liga de Campeones, se definen a cuatro clasificados a octavos de final con atractivos cotejos, entre los que destaca el Atlético Madrid - Brujas. Por la Conmebol Libertadores, inicia la vuelta de la fase previa 2 con tres encuentros, de los cuales sobresale el Sporting Cristal - 2 de Mayo.

lr.pe

Partidos de la Copa Libertadores HOY

  • Huachipato vs Carabobo
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Independiente Medellín vs Liverpool
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN2
  • Sporting Cristal vs 2 de Mayo
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de Champions League HOY

  • Atlético de Madrid vs Brujas
  • Hora: 12.45 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Bayer Leverkusen vs Olympiacos
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN 2
  • Inter vs Bodo/Glimt
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Newcastle vs Qarabag
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN 5.

Partidos de la liga argentina HOY

  • San Lorenzo vs Instituto
  • Hora: 5.15 p. m.
  • Canal: ESPN Premium
  • Gimnasia Mendoza vs Independiente
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Canal: TNT Sports Premium

Partidos de la Copa Argentina HOY

  • Boca Juniors vs Gimnasia Chivilcoy
  • Hora: 7.15 p. m.
  • Canal: TyC Sports.
