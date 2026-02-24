Partidos de hoy, martes 24 de febrero: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, martes 24 de febrero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Libertadores) y Europa (Champions League) por las señales de canales como ESPN o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Por la Liga de Campeones, se definen a cuatro clasificados a octavos de final con atractivos cotejos, entre los que destaca el Atlético Madrid - Brujas. Por la Conmebol Libertadores, inicia la vuelta de la fase previa 2 con tres encuentros, de los cuales sobresale el Sporting Cristal - 2 de Mayo.

Partidos de la Copa Libertadores HOY

Huachipato vs Carabobo

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN

Independiente Medellín vs Liverpool

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN2

Sporting Cristal vs 2 de Mayo

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de Champions League HOY

Atlético de Madrid vs Brujas

Hora: 12.45 p. m.

Canal: ESPN

Bayer Leverkusen vs Olympiacos

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN 2

Inter vs Bodo/Glimt

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN

Newcastle vs Qarabag

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN 5.

Partidos de la liga argentina HOY

San Lorenzo vs Instituto

Hora: 5.15 p. m.

Canal: ESPN Premium

Gimnasia Mendoza vs Independiente

Hora: 8.00 p. m.

Canal: TNT Sports Premium

Partidos de la Copa Argentina HOY