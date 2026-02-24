Partidos de hoy, martes 24 de febrero: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios, canales de TV y resultados de los partidos de la Copa Libertadores y Champions League.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, martes 24 de febrero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Libertadores) y Europa (Champions League) por las señales de canales como ESPN o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.
Por la Liga de Campeones, se definen a cuatro clasificados a octavos de final con atractivos cotejos, entre los que destaca el Atlético Madrid - Brujas. Por la Conmebol Libertadores, inicia la vuelta de la fase previa 2 con tres encuentros, de los cuales sobresale el Sporting Cristal - 2 de Mayo.
Partidos de la Copa Libertadores HOY
- Huachipato vs Carabobo
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Independiente Medellín vs Liverpool
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN2
- Sporting Cristal vs 2 de Mayo
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de Champions League HOY
- Atlético de Madrid vs Brujas
- Hora: 12.45 p. m.
- Canal: ESPN
- Bayer Leverkusen vs Olympiacos
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN 2
- Inter vs Bodo/Glimt
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Newcastle vs Qarabag
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN 5.
Partidos de la liga argentina HOY
- San Lorenzo vs Instituto
- Hora: 5.15 p. m.
- Canal: ESPN Premium
- Gimnasia Mendoza vs Independiente
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: TNT Sports Premium
Partidos de la Copa Argentina HOY
- Boca Juniors vs Gimnasia Chivilcoy
- Hora: 7.15 p. m.
- Canal: TyC Sports.