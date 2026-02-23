¿Qué resultados necesita Sporting Cristal ante 2 de Mayo para clasificar a la siguiente fase de Copa Libertadores?

Sporting Cristal quedó listo para enfrentar a 2 de Mayo, este martes desde las 7:30 pm, en el Estadio Miguel Grau del Callao por el partido de vuelta de la Copa Libertadores. El excampeón de la Liga 1 parte como favorito, aunque no la tendrá fácil ante el cuadro paraguayo ilusionado con dar otro batacazo. El resultado en la ida dejó diversas opciones para que los celestes puedan clasificar a la siguiente fase.

Entre las eliminatorias más memorables de Sporting Cristal se destaca el contundente 4-1 ante Racing, que les permitió acceder a la final de la Copa Libertadores en 1997. Asimismo, el 4-0 frente a El Nacional, tras un 3-0 en la ida en Quito, marcó un hito en la trayectoria del club rimense en el torneo continental.

¿Qué resultados necesita Sporting Cristal para clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores?

Después del empate 2-2 en el partido de ida contra 2 de Mayo, Sporting Cristal se encuentra en la obligación de obtener una victoria para asegurar su clasificación. Alternativamente, un nuevo empate les permitiría definir su pase a la Fase 3 a través de una tanda de penales. Evidentemente, una derrota por cualquier marcador lo dejar fuera y un empate con goles (1-1 o 3-3) estira la serie a los penales. En cambio, un 1-0., 2-1 o una goleda a favor del cuadro 'celeste' los mete direcramente a la siguiente ronda de la Copa Libertadores.

Alineaciones del Sporting Cristal vs 2 de Mayo: posibles onces titulares

Sporting Cristal : Diego Enríquez, Juan González, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Martín Távara, Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.



: Diego Enríquez, Juan González, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Martín Távara, Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu. 2 de Mayo: Ángel Martínez, Víctor Dávalos, Pedro Sosa, Camilo Saiz, César Castro, Sergio Sanabria, Óscar Romero, Alan Gómez, Elías Alfonso, Pedro Delvalle y Rodrigo Ruiz Díaz.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo?

Este encuentro está programado para iniciar a las 7.30 p.m. (hora peruana). A continuación, La República Deportes te ha preparado una lista de horarios de otros países.