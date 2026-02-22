HOYSuscripcion LR Focus

Sporting Cristal - 2 de Mayo: fecha y hora del partido de vuelta por la fase 2 de la Copa Libertadores 2026

En el Estadio Miguel Grau, Sporting Cristal y 2 de Mayo se enfrentan en el partido de vuelta por la segunda fase de la Copa Libertadores.

Sporting Cristal y 2 de Mayo se enfrentan este martes 24 por la Copa Libertadores. Foto: composición LR

Sporting Cristal y 2 de Mayo se vuelven a encontrar este martes 24 de febrero, desde las 7.30 p. m. (hora peruana) por el duelo de vuelta por la segunda fase de la Copa Libertadores 2026. Luego del empate 2-2 en Paraguay, el equipo celeste buscará cerrar su pase a la siguiente etapa del certamen. El estadio Miguel Grau del Callao será el escenario que albergará este cotejo.

Será uno de los partidos más importantes para ambos equipos en la temporada, teniendo en cuenta que el equipo que salga vencedor se mantendrá disputando torneo internacional, ya sea en Libertadores o Sudamericana. Cristal es favorito, pero 2 de Mayo es un duro rival que sabe como plantear este tipo de encuentros.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo?

Este encuentro está programado para iniciar a las 7.30 p.m. (hora peruana). A continuación, La República Deportes te ha preparado una lista de horarios de otros países.

  • Costa Rica, México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 7.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.30 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.
  • España: 1.30 a. m. (12/02)

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo?

Puedes seguir este enfrentamiento por el canal ESPN y vía streaming por Disney Plus Premium. De igual forma, La República Deportes te llevará toda la cobertura de manera gratuita para que sigas el minuto a minuto de este duelo por Copa Libertadores.

Alineaciones del Sporting Cristal vs 2 de Mayo: posibles onces titulares

  • Sporting Cristal: Diego Enríquez, Juan González, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Martín Távara, Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu
  • 2 de Mayo: Ángel Martínez, Víctor Dávalos, Pedro Sosa, Camilo Saiz, César Castro, Sergio Sanabria, Óscar Romero, Alan Gómez, Elías Alfonso, Pedro Delvalle y Rodrigo Ruiz Díaz.

Pronósticos para el Sporting Cristal vs 2 de Mayo

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Sporting Cristal sobre 2 de Mayo para el partido de vuelta.

  • Betsson: gana Cristal (1,46), empate (4,15), gana 2 de Mayo (6,40)
  • Betano: gana Cristal (1,50), empate (4,10), gana 2 de Mayo (6,30)
  • Bet365: gana Cristal (1,50), empate (4,20), gana 2 de Mayo (5,50)
  • 1XBet: gana Cristal (1,51), empate (4,30), gana 2 de Mayo (6,73)
  • Coolbet: gana Cristal (1,50), empate (4,00), gana 2 de Mayo (7,25)
  • Doradobet: gana Cristal (1,53), empate (4,33), gana 2 de Mayo (6,66).

Árbitros de Sporting Cristal vs 2 de Mayo

Esta es la terna arbitral designada para el partido entre peruanos y paraguayos.

  • Árbitro principal: Andrés Matonte (Uruguay)
  • Primer asistente: Martin Soppi (Uruguay)
  • Segundo asistente: Héctor Bergalo (Uruguay)
  • Cuarto árbitro: Guillermo Guerreiro (Ecuador)
  • VAR: Leodan González (Uruguay)
  • AVAR: Gabriel González (Ecuador)
