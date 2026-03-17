Ángel Comizzo y su fuerte mensaje a Jean Deza por no aprovechar su talento: "Es un desperdicio de fútbol"

Para nadie es un secreto que Jean Deza es uno de los futbolistas con mayor habilidad en el fútbol peruano. Desde sus inicios en categorías inferiores se vio el potencial y se tuvo mucha expectativa con la carrera que pudo construir. A pesar de ello, nunca pudo consolidarse debido a los constantes casos de indisciplina. El entrenador Ángel Comizzo fue entrevistado en el programa 'Modo Fútbol' y opinó acerca de la trayectoria del veloz extremo.

El DT argentino destacó las habilidades de Jean Deza pero criticó duramente sus problemas de disciplina, indicando que no sabe aprovechar sus cualidades. “Jean Deza es un desperdicio del fútbol. Un jugador con un talento inigualable”, afirmó el estratega.

Ángel Comizzo lanzó fuerte mensaje a Jean Deza por no aprovechar su talento

El extécnico de Universitario enfatizó en los errores que cometió Deza en los distintos clubes por donde pasó. Incluso, dejó un comentario indicando que tomar malas decisiones siempre termina perjudicar a uno mismo. “Son jugadores que tienen un don, pero después cometen errores de disciplina que son tremendos, que arruinan sus carreras futbolísticas”, indicó el argentino.

Asimismo, no confía en que los futbolistas con problemas de conducta logren cambiar su mentalidad. “Ponen en duda a los entrenadores si van a mejorar o no, por más promesa que te hagan es muy difícil que vuelvan a ser disciplinados”, mencionó en el programa.

¿Qué equipos dirigió Ángel Comizzo?

Estos son los equipos donde estuvo al mando el estratega argentino: