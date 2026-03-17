HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Nuevo Gabinete Arroyo y Raúl Canelo en vivo | Epicentro Electoral - Réplica

Deportes

Ángel Comizzo y su fuerte mensaje a Jean Deza por no aprovechar su talento: "Es un desperdicio de fútbol"

El estratega argentino criticó los casos de indisciplina de Jean Deza pese a destacar sus habilidades futbolísticas.

Ángel Comizzo lanzó fuerte mensaje a Jean Deza por no aprovechar su talento. Foto: Linkeados/Satélite+/composición LR
Ángel Comizzo lanzó fuerte mensaje a Jean Deza por no aprovechar su talento. Foto: Linkeados/Satélite+/composición LR

Para nadie es un secreto que Jean Deza es uno de los futbolistas con mayor habilidad en el fútbol peruano. Desde sus inicios en categorías inferiores se vio el potencial y se tuvo mucha expectativa con la carrera que pudo construir. A pesar de ello, nunca pudo consolidarse debido a los constantes casos de indisciplina. El entrenador Ángel Comizzo fue entrevistado en el programa 'Modo Fútbol' y opinó acerca de la trayectoria del veloz extremo.

El DT argentino destacó las habilidades de Jean Deza pero criticó duramente sus problemas de disciplina, indicando que no sabe aprovechar sus cualidades. “Jean Deza es un desperdicio del fútbol. Un jugador con un talento inigualable”, afirmó el estratega.

PUEDES VER: Lista de convocados de la selección peruana: los elegidos de Mano Menezes para amistosos ante Senegal y Honduras

lr.pe

Ángel Comizzo lanzó fuerte mensaje a Jean Deza por no aprovechar su talento

El extécnico de Universitario enfatizó en los errores que cometió Deza en los distintos clubes por donde pasó. Incluso, dejó un comentario indicando que tomar malas decisiones siempre termina perjudicar a uno mismo. “Son jugadores que tienen un don, pero después cometen errores de disciplina que son tremendos, que arruinan sus carreras futbolísticas”, indicó el argentino.

Asimismo, no confía en que los futbolistas con problemas de conducta logren cambiar su mentalidad. “Ponen en duda a los entrenadores si van a mejorar o no, por más promesa que te hagan es muy difícil que vuelvan a ser disciplinados”, mencionó en el programa.

PUEDES VER: Mano Menezes explica convocatoria de André Carrillo, Yoshimar Yotún y Pedro Gallese en medio del recambio generacional de Perú

lr.pe

¿Qué equipos dirigió Ángel Comizzo?

Estos son los equipos donde estuvo al mando el estratega argentino:

  • Talleres (Argentina)
  • Querétaro FC (México)
  • Universitario (Perú)
  • Monarcas Morelia (México)
  • César Vallejo (Perú)
  • Deportivo Municipal (Perú)
  • Atlético Grau (Perú)
Notas relacionadas
Programación de la Liga 1 2026: día y hora de los partidos por la fecha 8 del Torneo Apertura

Programación de la Liga 1 2026: día y hora de los partidos por la fecha 8 del Torneo Apertura

LEER MÁS
Informe del árbitro Michael Espinoza señala actos racistas de hinchas de Universitario contra Ángelo Campos: "Pude escucharlo yo mismo"

Informe del árbitro Michael Espinoza señala actos racistas de hinchas de Universitario contra Ángelo Campos: "Pude escucharlo yo mismo"

LEER MÁS
¿Estadio Monumental será sancionado tras presunto acto discriminatorio? Esto indica el nuevo reglamento de la Liga 1

¿Estadio Monumental será sancionado tras presunto acto discriminatorio? Esto indica el nuevo reglamento de la Liga 1

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Escándalo! Marruecos es declarado campeón de la Copa Africana: CAF le quita el título a Senegal por retirada de jugadores

¡Escándalo! Marruecos es declarado campeón de la Copa Africana: CAF le quita el título a Senegal por retirada de jugadores

LEER MÁS
Fase de grupos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026: fecha, hora y canal del sorteo

Fase de grupos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026: fecha, hora y canal del sorteo

LEER MÁS
Real Madrid venció 2-1 a Manchester City con doblete de Vinícius Júnior y clasificó a cuartos de final de Champions League

Real Madrid venció 2-1 a Manchester City con doblete de Vinícius Júnior y clasificó a cuartos de final de Champions League

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Petroperú: Gobierno inyectará más de S/500 millones a la petrolera estatal, anuncia Minem

Sicarios disparan contra combi y matan a pasajera en San Juan de Miraflores: hay otros dos heridos graves

Educación en el debate electoral, por Misión Educación

Deportes

Informe del árbitro Michael Espinoza señala actos racistas de hinchas de Universitario contra Ángelo Campos: "Pude escucharlo yo mismo"

¡Escándalo! Marruecos es declarado campeón de la Copa Africana: CAF le quita el título a Senegal por retirada de jugadores

Fase de grupos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026: fecha, hora y canal del sorteo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Crisis en gobierno y nuevo gabinete: Luis Enrique Arroyo Sánchez es designado primer ministro de José María Balcázar

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

Elecciones 2026: JNE amonesta a José Luna y Cecilia García por comentarios ofensivos contra otros candidatos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025