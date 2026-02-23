HOYSuscripcion LR Focus

Álex Valera responde al 'Puma' Carranza tras reaccionar a su polémico 'bailecito' ante Sporting Cristal: "No me sale tu paso"

El ídolo de Universitario sorprendió al repostear una foto de la celebración de Álex Valera en el penal ante Sporting Cristal por la cuarta fecha del Torneo Apertura.

Sporting Cristal resacató un empate ante Universitario por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026, aunque el tricampeón de la Liga 1 tuvo para liquidarlo en el primer tiempo. José Carabilí abrió el marcador a los 9 minutos y Álex Valera puso el 2-0 de penal. El delantero 'crema' realizó un peculiar baile moviendo los brazos. Por este motivo, el 'Puma' Carranza posteó la polémica celebración en Instagram.

El referente de Universitario lo tomó con humor y felicitó a 'Valegol' por la anotación. Los comentarios no se tardaron en llegar y compararon el 'baileicto' de Valera con el del 'Puma' Carranza. El goleador 'merengue' no desaprovechó la oportunidad para repostear la publicación del exfutbolista.

PUEDES VER: Erick Noriega brilla en Gremio con un golazo en la tanda de penales para clasificar a la final del Campeonato Gaúcho

lr.pe

¿Qué dijo el 'Puma' Carranza sobre el 'bailecito' que hizo Álex Valera en el penal ante Sporting Cristal?

El delantero de Universitario de Deportes compartió en su cuenta oficial de Instagram una imagen de su celebración, acompañada de un mensaje que decía: “No me sale tu paso, mostro”. Este comentario parece hacer referencia a una interacción previa con el ‘Puma’ Carranza, quien había expresado: “Son cositas, mi hermano”. Esta conversación sugiere un entendimiento entre ambos jugadores, destacando la camaradería que existe en el equipo.

PUEDES VER: Álvaro Barco responde a Paolo Guerrero al asegurar que Universitario ve a Alianza Lima como 'amenaza': "No nos preocupa su equipo"

lr.pe

¿Qué dijo Javier Rabanal sobre el segundo tiempo de Universitario?

El entrenador de Universitario no pudo ocultar su incomodad al ver la postura que tomaron los 'cremas' en el segundo tiempo. "La primera parte no tiene nada que ver con la segunda e incluso al inicio del complemento tuvimos el 3-0, pero no marcamos esas ocasiones. Es verdad que el replanteo fue bueno con 2 jugadores por fuera para atacar a los carrileros, pero incomprensiblemente nos metimos muy atrás. Luego llegó el penal y eso se veía venir, ya que perdimos el control del partido. No había ninguna indicación de meterse atrás", enfatizó Javier Rabanal al ser consultado por Inka Digital TV.

PUEDES VER: Martín Pérez Guedes sobre el agónico empate de Sporting Cristal a Universitario: "Inconscientemente el 2-0 nos hizo replegarnos"

lr.pe

¿Cuándo juega Universitario por la Liga 1?

El próximo partido de Universitario por la Liga 1 será frente al equipo de Hernán 'Pirata' Barcos, es decir FC Cajamarca este 1 de marzo. Encuentro el cual el conjunto crema lo disputará como local en el estadio Monumental de Ate.

