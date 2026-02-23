Sporting Cristal resacató un empate ante Universitario por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026, aunque el tricampeón de la Liga 1 tuvo para liquidarlo en el primer tiempo. José Carabilí abrió el marcador a los 9 minutos y Álex Valera puso el 2-0 de penal. El delantero 'crema' realizó un peculiar baile moviendo los brazos. Por este motivo, el 'Puma' Carranza posteó la polémica celebración en Instagram.

El referente de Universitario lo tomó con humor y felicitó a 'Valegol' por la anotación. Los comentarios no se tardaron en llegar y compararon el 'baileicto' de Valera con el del 'Puma' Carranza. El goleador 'merengue' no desaprovechó la oportunidad para repostear la publicación del exfutbolista.

¿Qué dijo el 'Puma' Carranza sobre el 'bailecito' que hizo Álex Valera en el penal ante Sporting Cristal?

El delantero de Universitario de Deportes compartió en su cuenta oficial de Instagram una imagen de su celebración, acompañada de un mensaje que decía: “No me sale tu paso, mostro”. Este comentario parece hacer referencia a una interacción previa con el ‘Puma’ Carranza, quien había expresado: “Son cositas, mi hermano”. Esta conversación sugiere un entendimiento entre ambos jugadores, destacando la camaradería que existe en el equipo.

Álex Valera y el 'Puma' Carranza hablando en Instagram. Foto: Lr/Álex Valera

¿Qué dijo Javier Rabanal sobre el segundo tiempo de Universitario?

El entrenador de Universitario no pudo ocultar su incomodad al ver la postura que tomaron los 'cremas' en el segundo tiempo. "La primera parte no tiene nada que ver con la segunda e incluso al inicio del complemento tuvimos el 3-0, pero no marcamos esas ocasiones. Es verdad que el replanteo fue bueno con 2 jugadores por fuera para atacar a los carrileros, pero incomprensiblemente nos metimos muy atrás. Luego llegó el penal y eso se veía venir, ya que perdimos el control del partido. No había ninguna indicación de meterse atrás", enfatizó Javier Rabanal al ser consultado por Inka Digital TV.

¿Cuándo juega Universitario por la Liga 1?

El próximo partido de Universitario por la Liga 1 será frente al equipo de Hernán 'Pirata' Barcos, es decir FC Cajamarca este 1 de marzo. Encuentro el cual el conjunto crema lo disputará como local en el estadio Monumental de Ate.

