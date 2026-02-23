HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Facundo Morando, DT de Alianza Lima, tras no clasificar al Mundial de Clubes: "Difícil competir con presupuestos de más de 5 millones de dólares"

El entrenador de Alianza Lima resaltó la gran campaña que realizaron en el Sudamericano de Clubes de Vóley; en ese sentido, hizo referencia a la brecha económica con los equipos brasileños.

Facundo Morando asumió las riendas de Alianza Lima en el 2025. Foto: Alianza Lima
Facundo Morando asumió las riendas de Alianza Lima en el 2025. Foto: Alianza Lima

Alianza Lima cerró de gran manera su participación en el Sudamericano de Clubes de Vóley. Las dirigidas por Facundo Morando obtuvieron la medalla de bronce tras imponerse por 3-1 ante la Universidad San Martín. Si bien la campaña de las íntima fue buena, no les alcanzó para repetir lo hecho en el 2025 y lograr la clasificación al Mundial de Clubes.

Luego del cotejo contra las santas, el entrenador argentino hizo un balencia del desempeño de su equipo en el certamen continental; en ese sentido, indicó que existe una brecha económica importante con los representantes brasileños.

PUEDES VER: Julieta Lazcano recordó su paso por Alianza Lima y admitió que le gustaría volver: 'El club superó mis expectativas'

lr.pe

Facundo Morando tras no clasificar al Mundial de Clubes de Vóley

En un primer momento, el técnico de Alianza Lima señaló que fue enfrentarse a escuadras como San Martín y Sesi Bauru les favoreció para volver a competir de la mejor manera en el torneo local.

"Por el formato del torneo, nosotros salimos favorecidos, porque tuvimos en la zona un rival duro como San Martín y después tuvimos en la semifinal un rival duro como Sesi. Entonces, eso hace crecer al equipo. Tanto el Mundial como este torneo, sabíamos que para nosotros todos los partidos que podamos jugar en el más alto nivel nos iban a favorecer para después seguir pensando en la liga. Así que creo que en ese sentido fue un buen torneo, fue una ganancia", sostuvo ante los medios.

Respecto a la semifinal que perdió contra Sesi, Morando mencionó que los clubes brasileños cuentan con presupuestos muy altos. "La realidad es que es difícil competir contra presupuestos de más de cinco millones de dólares, presupuestos muy altos", agregó.

"Creo que este es el camino y la Liga Peruana tiene que apuntar a generar más equipos de este nivel para poder competir contra estos monstruos que realmente lo hacen muy bien", fue su reflexión final sobre el camino que debe seguir la Liga Peruana de Vóley.

PUEDES VER: Hernán Barcos marcó sensacional gol de tiro libre y completó su hat-trick para el primer triunfo de FC Cajamarca en la Liga 1 2026

lr.pe

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima tendrá un duelo crucial en la octava jornada de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley. Las victorianas se enfrentarán a Universitario de Deportes en un partido clave por la punta de la tabla de posiciones.

