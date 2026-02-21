Yoshimar Yotún es uno de los titulares 'fijos' en el esquema de Paulo Autuori. Foto: composición de LR/Sebastián Blanco

Por segundo partido consecutivo, Yoshimar Yotún fue clave para que Sporting Cristal se levante de un momento complicado. A inicios de semana, ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores, el capitán rimense anotó de penal el 1-0 parcial cuando su equipo se había quedado con 10 jugadores. Este sábado, por la Liga 1, volvió a marcar a través de la pena máxima para el agónico empate celeste ante Universitario.

En ambos casos, 'Yoshi' hizo gala de su experiencia para asegurar los goles que ayudar a su escuadra a llevarse un punto. Este buen momento del volante fue destacado por el entrenador Paulo Autuori, quien aseguró que dirigirlo era "un lujo".

Autuori sobre Yotún: "Tiene una categoría muy clara"

"Tener a un jugador como Yotún es un lujo, y mira que he tenido jugadores… Ha estado un año y medio sin poder jugar, (pero) hoy en día es un jugador que ha recuperado sus niveles de fuerza y tiene una categoría muy clara", declaró el técnico en conferencia de prensa.

"El último pase que le dio a 'Santi' (González) es de alguien que tiene claridad y que está mirando toda la cancha. Eso no es para cualquiera", agregó Autuori acerca del rendimiento de su pupilo.

Así fue el gol de Yoshimar Yotún para el empate de Sporting Cristal

Cuando se jugaba el segundo minuto del tiempo añadido, Yotún se encargó de cobrar el penal cobrado por Edwin Ordóñez tras la falta a Martín Távara en el área crema. El mediocampista pateó fuerte a media altura al lado derecho, y aunque el portero Diego Romero adivinó la dirección de su disparo, no pudo evitar el tanto del 2-2 definitivo.

En lo que va de este 2026, Yotún ha jugado los cinco partidos oficiales que Sporting Cristal lleva disputados por la Liga 1 y Copa Libertadores. El chalaco fue titular en cuatro de estos cotejos y registra dos goles, además de una asistencia.