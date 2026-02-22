HOYSuscripcion LR Focus

Javier Rabanal cuestiona la postura de Universitario ante Sporting Cristal: "No había ninguna indicación de meterse atrás"

El entrenador español quedó sorprendido por el pésimo segundo tiempo de la 'U', en el Alberto Gallardo, al ver que todos se metieron atrás y decidieron aguantar el resultado.

Javier Rabanal revela que no estuvo planeado defender en el segundo tiempo. Foto: Lr/Inka Digital

Sporting Cristal rescató un valioso empate ante Universitario, en el Estadio Alberto Gallardo, por la cuarta fecha del Torneo Apertura. El tricampeón de la Liga 1 ganaba 2-0 en el primer tiempo y estuvo cerca de liquidar el cotejo, pero en la segunda parte fue sorprendido por la remontada de los 'celestes' para sellar un 2-2. Por este motivo, en conferencia de prensa, Javier Rabanal no pudo ocultar su incomodidad por lo sucedido.

El entrenador español tuvo los 3 puntos en el bolsillo, pero el replanteo de Paulo Autuori y una extraña postura de los 'cremas' en la cancha acabó con las ilusiones del vigente campeón. Pocas veces, en Liga 1, vimos a la 'U' aguantando y metidos atrás en los minutos finales.

¿Qué dijo Javier Rabanal sobre el segundo tiempo de Universitario?

El entrenador de Universitario no pudo ocultar su incomodad al ver la postura que tomaron los 'cremas' en el segundo tiempo. "La primera parte no tiene nada que ver con la segunda e incluso al inicio del complemento tuvimos el 3-0, pero no marcamos esas ocasiones. Es verdad que el replanteo fue bueno con 2 jugadores por fuera para atacar a los carrileros, pero incomprensiblemente nos metimos muy atrás. Luego llegó el penal y eso se veía venir, ya que perdimos el control del partido. No había ninguna indicación de meterse atrás", enfatizó Javier Rabanal al ser consultado por Inka Digital TV.

¿Qué dijo Javier Rabanal respecto a los cambios del equipo?

El DT español admitió el error que tuvo en los cambios. "Lo que es claro es que los cambios disminuyeron el nivel del equipo dramáticamente. No hemos llegado a dar ni cuatro pases consecutivos habiendo metido a un mediocentro más, que ya eran dos pivotes (Jesús Castillo y Jorge Murrugarra). Habiendo metido jugadores que tienen buen manejo del balón, hemos perdido totalmente el control del partido", sentenció Javier Rabanal.

¿Cuándo juega Universitario por la Liga 1?

El próximo partido de Universitario por la Liga 1 será frente al equipo de Hernán 'Pirata' Barcos, es decir FC Cajamarca este 1 de marzo. Encuentro el cual el conjunto crema lo disputará como local en el estadio Monumental de Ate.


