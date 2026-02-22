Universitario acarició el triunfo y los valiosos 3 puntos en el Alberto Gallardo, pero en el segundo tiempo cambió todo. Sporting Cristal rescató un empate de 2-0 a 2-2 por la cuarta fecha del Torneo Apertura. El tricampeón de la Liga 1 perdió el control del partido e incluso pudo perderlo. Los cambios de Javier Rabanal no funcionaron y el replanteo táctico de Paulo Autuori cambio el destino del duelo. Por este motivo, Martín Pérez Guedes rompió su silencio.

El volante 'crema' reconoció que no salió el plan como esperaban por replegarse más de la cuenta. El popular club de Ate tuvo un par de oportunidades para liquidar, pero perdonó. Posteriormente, se metieron atrás y Sporting Cristal empujó hasta conseguir un agónico penal.

¿Qué dijo Martín Pérez Guedes sobre el agónico empate que consiguió Sporting Cristal?

El centrocampista no pudo ocultar su incomodidad al tener el cotejo casi resuelto. “Nunca nos confiamos, el equipo hizo un muy buen primer tiempo e incluso tuvimos el 3-0. Por ahí inconscientemente el ir 2-0 nos hizo replegarnos un poco. Realmente, fue un partido que pudimos manejar de otra forma y se escapó. Dominamos bastante, tuvimos varias oportunidades de gol. Fue un partido duro, en el segundo tiempo no supimos sostenerlo. Hay que seguir trabajando y mejorando", sentenció Martín Pérez Guedes.

Jairo Concha explicó en qué falló Universitario contra Sporting Cristal

Asimismo, su compañero Jairo Concha explicó lo sucedido. "No sabría decir qué cambió en el segundo tiempo. Salimos con la misma actitud y tuvimos para hacer varios goles; después creo que nos metimos muy atrás. Nosotros mismos nos replegamos innecesariamente, pero bueno, Cristal supo aprovechar las oportunidades que tuvo y se dio el empate", declaró en zona mixta.

Cuándo vuelve a jugar Universitario por el Torneo Apertura 2026?

Después de empatar 2-2 contra Sporting Cristal, Universitario tendrá que recibir a FC Cajamarca por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026. El duelo se llevará a cabo el próximo domingo 1 de marzo, a partir de las 6.00 p. m.