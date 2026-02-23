HOYSuscripcion LR Focus

Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones
DT de 2 de Mayo lanza a advertencia a Sporting Cristal previo al partido de vuelta por Copa Libertadores: "Hay que dejar la vida"

Eduardo Ledesma se ilusiona con una posible clasificación ante Sporting Cristal, en el Estadio Miguel Grau del Callao, similar a la hazaña lograda ante Alianza Lima.

Eduardo Ledesma ilusionado con la clasificación ante Sporting Cristal. Foto: Lr/Entre Bolas
Eduardo Ledesma ilusionado con la clasificación ante Sporting Cristal. Foto: Lr/Entre Bolas

Sporting Cristal quedó listo para recibir a 2 de Mayo, en el Estadio Miguel Grau del Callao, por la vuelta de la Copa Libertadores 2026. El excampeón de la Liga 1 parte como favorito, pero el cuadro paraguayo llega motivado luego de eliminar a Alianza Lima en 'Matute'. Además, Eduardo Ledesma otra vez le tiró la presión a su rival. El técnico gauraní confía en la remontada, ya que en la ida acabó 2-2.

Los 'celestes' pueden lograr una semana soñanada, tras empatar con Universitario de 0-2 a 2-2 y una posible clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores. No obstante, deberán mejorar en definición y no regalar el primer tiempo como lo hizo Paulo Autuori en el primer tiempo contra la 'U'.

¿Qué dijo el entrenador de 2 de Mayo sobre Sporting Cristal previo a la Copa Libertadores?

Eduardo Ledesma arribó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con la plantilla de 2 de Mayo y fue abordado por la prensa deportiva. “Venimos con ese optimismo de que podemos llevarnos la clasificación. Cristal es un equipo grande, lo hizo bien en Paraguay. En una Libertadores hay que dejar la vida para pasar de ronda", enfatizó el técnico paraguayo previo al crucial cotejo.

"Esa es la idea. Tenemos la chance de realizar otra hazaña. Tenemos esperanza y optimismo e incluso estamos invictos. No será fácil, ya que ellos hicieron un buen partido en Paraguay y son un equipo grande con historia en Libertadores. Sin duda, sería una sorpresa que 2 de Mayo pase a la siguente fase. La presión es para ellos, ya que la gente irá al estadio para ver a Sporting Cristal pasar de fase como sucedió con Alianza Lima.

Alineaciones del Sporting Cristal vs 2 de Mayo: posibles onces titulares

  • Sporting Cristal: Diego Enríquez, Juan González, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Martín Távara, Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu
  • 2 de Mayo: Ángel Martínez, Víctor Dávalos, Pedro Sosa, Camilo Saiz, César Castro, Sergio Sanabria, Óscar Romero, Alan Gómez, Elías Alfonso, Pedro Delvalle y Rodrigo Ruiz Díaz.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo?

Este encuentro está programado para iniciar a las 7.30 p.m. (hora peruana). A continuación, La República Deportes te ha preparado una lista de horarios de otros países.

  • Costa Rica, México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 7.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.30 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.
  • España: 1.30 a. m. (12/02)

