El partido entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal, que se jugará en el estadio Alberto Gallardo, tendrá un componente especial para algunos futbolistas del club estudiantil con pasado en tienda rimense, como Jesús Castillo y Horario Calcaterra. Por primera vez desde que visten la camiseta crema, ambos futbolistas regresarán a dicho recinto para tener como rival a su exequipo.

Los dos mediocampistas ya habían enfrentado al conjunto cervecero como jugadores de la 'U', pero lo hicieron en otros escenarios, como el Estadio Nacional o el Estadio Monumental. Ahora, buscarán conquistar la misma cancha que defendieron apenas unos años antes.

¿Qué jugadores de Universitario y Cristal enfrentarán a su exclub?

Además de Calcaterra y Castillo, por parte de Cristal dos jugadores que alguna vez militaron en el elenco merengue son Irven Ávila y Christofer Gonzáles. De ellos, quien tiene más chances de sumar minutos es el 'Cholito', pues no registra lesiones ni molestias físicas.

'Canchita', en cambio, viene de una dolencia de hace varias semanas que lo ha tenido al margen de todos los partidos disputados por el cuadro bajopontino este año por Liga 1 y Copa Libertadores. No obstante, podría ser el 'tapadito' del técnico Paulo Autuori y volverse la sorpresa de último minuto.

Horacio Calcaterra tiene más chances de jugar el partido que Christofer Gonzáles. Foto: composición de LR/Sporting Cristal

Como curiosidad, todos los mencionados ya tienen experiencia siendo campeones en ambas escuadras. En el caso de Ávila, si bien todos sus títulos nacionales los consiguió como futbolista rimense, llegó a ganar un Torneo Apertura en su etapa como crema.

¿Cuándo juega Universitario ante Sporting Cristal?

El esperado partido entre Universitario y Sporting Cristal, por la fecha 4 de la Liga 1 2026, se jugará este sábado 21 de febrero, a partir de las 4.00 p. m. La transmisión por TV estará a cargo del canal L1 Max.