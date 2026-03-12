Carlos Zambrano y Miguel Trauco no llegarán a Sport Boys: futuro de ambos jugadores estaría en el fútbol asiático

Después de varios días de negociación, Carlos Zambrano y Miguel Trauco no se sumarán como refuerzos de Sport Boys. A pesar de que había un previo acuerdo de ambos jugadores con la directiva de la institución chalaca, todo hace indicar que su destino estaría lejos del Callao. El periodista Gustavo Peralta dio a conocer que los exAlianza Lima tendrían la opción de llegar al fútbol de Asia.

Según lo informado por el periodista deportivo, la llegada de Zambrano y Peralta dependía si se conseguía a un auspiciador que financie el sueldo de ambos. "El club rosado asumió lo que podía en lo económico, pero —según señalan desde la administración— los jugadores iban a conseguir un sponsor para cubrir el monto restante. Sin embargo, hoy era la fecha límite y no se concretó", mencionó el comunicador en sus redes sociales.

Carlos Zambrano y Miguel Trauco no llegarán como refuerzos a Sport Boys

Si bien la llegada de ambos futbolistas al Sport Boys fue truncada, no se quedarían sin club. Gustavo Peralta informó que los dos manejan la opción de llegar al fútbol asiático. "Ambos futbolistas tendrían opciones en el extranjero, específicamente en el fútbol asiático", indicó el periodista deportivo.

De igual forma, el club chalaco también maneja la posible llegada de Jean Deza, quien hasta el momento está terminando de cerrar su desvinculación con el Santos de Nazca.

¿Cuándo será el siguiente partido de Sport Boys en la Liga 1 2026?

El próximo duelo de Sport Boys será ante Sporting Cristal el próximo domingo 15 de marzo. Este partido tendrá inicio a las 11.00 a. m. y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo. El cuadro chalaco necesita empezar a sumar puntos tras su mal inicio de campeonato.