Universitario solo haría un cambio ante Sporting Cristal: la posible alineación de Javier Rabanal para ganar en el Alberto Gallardo

Universitario visita a Sporting Cristal con la misión de llevarse el triunfo en el 'clásico moderno'. Los cremas irán por los 3 puntos en un enfrentamiento que se volverá a disputar en este escenario luego de 15 años. A pesar de que el campeonato tiene pocas fechas de haber iniciado, este duelo podría ser vital para las aspiraciones de ambos equipos en su lucha por el título de la Liga 1 2026.

El equipo crema presenta novedades en la convocatoria y en la alineación que mandaría al campo. Dentro de las más resaltantes, está la exclusión del senegalés Sekou Gassama dentro de los concentrados para el duelo ante los celestes. Por otro lado, uno de los futbolistas que vuelve al once titular sería José Carabalí, quien entraría por Paolo Reyna, como el único cambio en el esquema.

Posible alineación de Universitario

El único cambio que haría Javier Rabanal para este partido, sería la inclusión de José Carabalí en lugar de Paolo Reyna, quien fue titular ante Cienciano. Luego, el resto del equipo se mantendría igual. Valera y Alzugaray se mantendrán jugando en el ataque como en los últimos partidos.

Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, César Inga; Andy Polo, Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, José Carabalí; Álex Valera y Lisandro Alzugaray

¿A qué hora juega Universitario ante Sporting Cristal?

El duelo entre Sporting Cristal y Universitario se juega este sábado 21 de febrero, en el estadio Alberto Gallardo, desde las 4.00 p. m. (hora peruana). La transmisión por TV estará a cargo de L1 Max y vía streaming por la aplicación oficial del canal.

Pronóstico de Sporting Cristal ante Universitario

Las cuotas de las principales casas de apuestas varían, pero muestran a Universitario con un ligero favoritismo sobre Sporting Cristal, pese a que jugará como visitante.