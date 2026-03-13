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Aixa Vigil revela que quiere jugar en Universitario y aclara por qué rechazó ofertas previas: "Siempre prioricé mi trabajo"

La atacante confirmó en una entrevista con Gino Bonatti que siempre ha separado su hinchaje de su trabajo, pero mantiene en mente vestir la camiseta de la 'U' en la Liga Peruana de Vóley.

Aixa Vigil sorprende al revelar que quiere jugar en Universitario. Foto: LR/Se Formaron Las Parejas
Aixa Vigil sorprende al revelar que quiere jugar en Universitario. Foto: LR/Se Formaron Las Parejas

Aixa Vigil calienta la previa de los cuartos de final en la Liga Peruana de Vóley, tras volver a referirse a su verdadero hinchaje. La joven atacante sigue brillando en la USMP y sueña con clasificar a la semifinal, aunque antes deberá eliminar a Circolo Sportivo Italiano. El objetivo con las ‘Santas’ lo tiene en mente, pero el sentimiento por la ‘crema’ sigue siendo el mismo.

La campeona con Alianza Lima confirmó su amor por Universitario de Deportes e incluso recibió ofertas. Por ende, en más de una ocasión, planteó jugar en la ‘U’ lo antes posible. Sin embargo, nunca pudo concretarse este fichaje.

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¿Qué dijo Aixa Vigil sobre jugar con Universitario en la Liga Peruana de Vóley?

Aixa Vigil confirmó su amor por la ‘U’. "Hay mucha gente, desde que hice público que soy hincha, que me quiere en el equipo. Nunca he tratado de mezclar mi hinchaje con el trabajo y espero, no sé cuándo, vestir esa camiseta. Es algo que como hincha tengo muy marcada", comentó en ‘Se formaron las parejas’ de Gino Bonatti.

"Hubo ofertas, pero siempre prioricé mi trabajo. Es por eso que tomé la decisión de irme a la San Martín. Ahora trabajo para lograr el campeonato, pero en algún momento me gustaría", manifestó la voleibolista en una entrevista.

Ahora estoy enfocado en la San Martín porque quiero campeonar. Jugar afuera es una de mis metas. Lo tendría que pensar y soy bien fría al tomar mis decisiones. Ya lo hice cuando fui a Estados Unidos. Las ofertas siempre han estado y ahora mi mente está en mi club. En mi nivel, creo que estoy mejorando", sentenció Aixa Vigil.

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Sábado 14 de marzo

  • Atlético Atenea vs Deportivo Géminis
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: Latina
  • Alianza Lima vs Deportivo Soan
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: Latina.

Domingo 15 de marzo

  • San Martín vs Circolo Sportivo Italiano
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: Latina
  • Universitario vs Regatas
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: Latina.
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